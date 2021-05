1 Denise Pipitone è in Brasile?

Torniamo a parlare ancora una volta del misterioso e terribile caso di Denise Pipitone. Questa volta, infatti, ci spostiamo in Brasile. La redazione di Chi l’ha visto, come ha affermato anche la conduttrice nella puntata di ieri sera, continua a ricevere la foto di una ragazza che assomiglierebbe alla bambina rapita diversi anni fa. Come vediamo anche nel video su RaiPlay, disponibile per i prossimi sette giorni, leggiamo quanto segue:

Si chiama Denise e vive in Ecuador. Pare che sia lei Denise Pipitone. Ho già visto su Facebook questa foto, poi se è vero boh. Non è sicuro perché ci vuole il test del DNA. Però in tanti hanno condiviso. La somiglianza c’è. Il naso assomiglia a quello di Piera Maggio. Speriamo Dio che sia lei veramente. Solo il DNA può dirci la verità.

Si tratta, quindi, di una delle tante segnalazioni che ormai stanno arrivando da ogni dove. Federica Sciarelli, quindi, ha detto ai telespettatori che una sua collaboratrice ha intercettato la ragazza brasiliana e a intervistarla. Ecco, quindi, partire le immagini della chiamata che le hanno fatto lei e un’interprete. Quest’ultima ha spiegato la situazione alla giovane, dicendole che stanno cercando una persona scomparsa e le hanno proposto una videochiamata che lei ha accettato.

Ha affermato di chiamarsi Maria Grazia e di abitare in una città del Brasile. Sostiene di aver sempre vissuto in quello Stato e di non essersi mai spostata. Vive con i suoi genitori e non sapeva nulla circa la sua foto associata a quella di Denise Pipitone. Dopo aver continuato dicendo di aver 29 anni ha aggiunto: “È una notizia falsa. Non sono Denise perché non ho mai lasciato il Brasile. Non ho mai vissuto fuori dal Brasile. Grazie che vi siete messe in contatto con me e me l’avete detto perché non sapevo che le mie foto erano su Internet. Non sono mai stata in Italia. C’è una leggera somiglianza ma non sono io“.

Chiarita questa situazione, quindi, rivediamo alcune dichiarazioni fatte da un misterioso amico di Anna e Claudio Corona. Continuate a leggere…