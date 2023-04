NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2023

Ecco cosa fa oggi Dennis Fantina

Sono trascorsi più di 20 anni da quando Dennis Fantina ha vinto la prima edizione di Amici di Maria De Filippi, che all’epoca portava ancora il nome di Saranno Famosi. Dopo la fine della sua esperienza all’interno del talent show, il cantante fu travolto da un successo inaspettato, al punto che i suoi brani iniziarono a scalare la classifiche. Negli anni a venire come se non bastasse Dennis ha partecipato ad altri programmi della tv italiana, tra cui Tale e Quale Show, All Together Now e The Voice, dove ancora una volta ha conquistato il pubblico.

Tuttavia l’artista, col cambiare delle tendenze, poco a poco si è reso conto che vivere di musica non sarebbe stato facile. Così a un certo punto è stato costretto a cambiare strada. Ma cosa fa oggi Dennis Fantina e cosa è accaduto dopo la vittoria ad Amici? A raccontarlo è stato lui stesso poche ore fa. Il cantante infatti è stato ospite a Oggi è un altro giorno, e nel corso dell’intervista con Serena Bortone ha rivelato che oggi lavora come barista. Queste le sue dichiarazioni in merito, che in breve hanno fatto il giro del web:

“A un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore. Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo”.

A oggi dunque Dennis Fantina ha del tutto cambiato vita. Ciò nonostante il cantante non ha mai abbandonato la musica, e ancora adesso insegue il suo sogno. A lui dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.