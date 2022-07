Denuncia dalla Polizia per Franco Bortuzzo che poi sbotta sui social

1 Franco Bortuzzo ha sporto denuncia

Giornata presso un distretto di Polizia oggi per Franco Bortuzzo, padre del nuotatore Manuel che è stato concorrente dell’ultima edizione andata in onda del GF Vip. Ma cosa è successo? Il signor Bortuzzo si è ritrovato costretto a sporgere denuncia a seguito di offese molto gravi a mezzo social.

Come riporta la pagina Instagram The Pipol gossip, è stata svelata una chat Telegram in cui gli utenti che ne facevano parte riempivano di insulti la famiglia Bortuzzo. Sempre secondo quanto riporta la pagina Instagram, questa chat sarebbe stata creata dai fan della coppia formata da Lulù e Manuel quando quest’ultimo ha lasciato la principessa con un comunicato. E oggi proprio questa chat è oggetto di indagine. Insieme anche a tutti coloro che ne fanno parte e hanno scritto insulti nei confronti di Manuel e tutta la sua famiglia.

Franco Bortuzzo, stufo di tutte le diffamazioni e gli insulti ricevuti attraverso i social, ha quindi preso dei provvedimenti molto seri andando a denunciare alla Polizia. E sicuramente adesso i responsabili, passeranno dei grossi guai.

Ma non solo, dopo mesi di silenzio, il padre di Manuel ha raccontato tutto quello che è successo sui social. Ha infatti messo una storia e un post sul suo profilo Instagram. Non più tollerante nell’accettare certi commenti, è quindi esploso. Ecco cosa ha scritto…