1 Il fidanzato di Diana Del Bufalo

Diana De Bufalo è stata al centro del gossip dopo la fine della storia con Paolo Ruffini. Dopo qualche tempo, infatti, la loro relazione si è interrotta e lei ha ritrovato la felicità con Edoardo Tavassi. Anche in questo caso, però, la gioia è stata breve e l’amore con l’attuale concorrente de L’Isola dei Famosi si è concluso. A distanza di alcuni mesi, però, parrebbe che il cuore dell’attrice batta per un altro uomo. Come riporta il sito Blogtivvu, durante una diretta con l’amica Emma De Longis, avrebbe rivelato di essere fidanzata con un inglese.

A rivelare, però, maggiori dettagli sull’identità del misterioso uomo ci ha pensato la pagina Instagram Very Inutil People:

Questo è probabilmente un modo intimo per appellare, tra amiche, Benjamin Walsh. Lui è in realtà australiano ed è un fotografo professionista e direttore creativo, lavora a Los Angeles. Tra il 10 ed il 14 settembre il ragazzo si trovava a Roma, probabilmente in questa occasione ha conosciuto Diana. Poi il 30 settembre eccolo ancora in Italia, a Venezia e… Qualche settimana dopo compare sul suo profilo Instagram un video ricordo del Bel Paese in cui si vede anche un letto matrimoniale disfatto.

Nel corso della diretta citata poc’anzi, inoltre, Diana De Bufalo avrebbe detto di non amare il gossip e ha affermato: “Ma perché, non lo avevate capito che ero fidanzata? Pensavo che l’aveste capito!“. Non ci resta che augurare a Diana una felice e lunga relazione con questo ragazzo.

A inizio anno, tuttavia, l’attrice è stata investita da forti polemiche in seguito ad alcune dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso a diverse persone: “Lo sto evitando, cosa volete sapere? Ditemi! Perché dobbiamo parlare ancora del vaccino?“. Si parla, quindi, di Coronavirus. In seguito si è spiegata meglio…