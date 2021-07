1 Il presunto nuovo amore di Diana Del Bufalo

Sono anni ormai che Diana Del Bufalo è una dei volti più amati e seguiti del mondo dello spettacolo italiano. Dopo aver partecipato diversi anni fa ad Amici di Maria De Filippi, l’attrice ha iniziato la sua scalata al successo, diventando in breve uno dei nomi più noti della tv, del web e anche del cinema. Tuttavia spesso Diana è anche finita al centro del gossip e della cronaca rosa per via della sua vita sentimentale. Qualche anno fa infatti come ricorderemo la Del Bufalo aveva una relazione con Paolo Ruffini, terminata nel dicembre del 2019. La fine della loro storia ha fatto a lungo discutere, per via di un apparente tradimento da parte dell’attore che non è passato inosservato. Successivamente la cantante ha iniziato una frequentazione con Edoardo Tavassi, fratello della storica ex gieffina Guendalina.

Da qualche tempo però Diana Del Bufalo è tornata single, ma adesso pare che le cose siano nuovamente cambiate. Da alcune settimane infatti l’ex concorrente di Amici si mostra sui social in compagnia di un misterioso uomo, del quale non ha mai svelato l’identità, tenendo nascosto il suo volto. Solo qualche ora fa i due hanno fatto una passeggiata a cavallo, ma anche in questo caso Diana non ha mostrato il viso del suo presunto nuovo amore. Adesso però a scovare l’identità dell’ipotetico fidanzato della Del Bufalo è stato Very Inutil People, che ha trovato il profilo Instagram, con tanto di foto che corrisponderebbero a quelle dell’attrice, della persona in questione. I due per di più si seguono sul social, segno dunque che c’è un legame tra loro. Ma chi è il presunto nuovo amore di Diana? Ecco cosa svela il portale:

“Lui è Michele Villetti, un batterista, percussionista e compositore poco più che trentenne. A Viterbo è conosciuto come “l’uomo che sussurrava alle volpi”. Fu denominato così, poiché riuscì a salvare dalla malvagità dell’uomo diverse volpi avvicinandole con un fischio”.

Cosa starà accadendo dunque? Diana Del Bufalo avrà davvero un nuovo amore? Attualmente i diretti interessati non hanno ancora commentato il gossip, tuttavia in caso in cui la notizia dovesse risultare veritiera facciamo tanti auguri all’attrice. L’ex concorrente di Amici nel mentre qualche giorno fa ha fatto una confessione inaspettata, che ha lasciato senza parole il web. Vediamo di cosa si tratta.