Paolo Ruffini rivela com’è stato lasciato da Diana Del Bufalo

Debora Parigi | 22 Giugno 2023

Quello che è successo quando Diana Del Bufalo ha lasciato Paolo Ruffini

Nel 2019 è finita la storia tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini che andava avanti da 4 anni. Non abbiamo mai avuto particolari su cosa fosse successo tra loro. Ricordiamo l’attrice molto affranta e a pezzi per la rottura, tanto che c’era chi aveva pensato che il comico toscano le avesse spezzato il cuore.

In realtà la cosa è andata in maniera diversa. È stata infatti Diana a mettere fine alla relazione. Ma lasciare non significa non soffrire e infatti entrambi hanno passato un momento complicato dopo la separazione. A raccontare come è successo tutto è stato proprio Ruffini che ha fatto alcune rivelazioni al settimanale Oggi. Ha confessato: “È stata una storia d’amore bella e semplice. La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente: ‘Non me la sento più di stare insieme a te’. Io ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi”.

Ma anche se una storia finisce, può rimanere il bene e il rispetto. E a Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo è successo proprio questo. L’attore comico è molto felice dei successi dell’ex fidanzata. “Penso che sia una ragazza fantastica e sono felicissimo che stia coronando quello che mi aveva sempre detto, ovvero fare musical”, ha detto. “Sono andato a vederla in ‘7 spose per 7 fratelli’ portandole un bel mazzo di fiori e lei ha apprezzato. So che è fidanzata, sono contentissimo”.

Anche con l’ex moglie, Caudia Campolongo, le cose sono andate così: dopo la fine del matrimonio non si sono abbandonati. Spesso lavorano insieme e con loro c’è anche il nuovo compagno di lei. Adesso Ruffini ha una relazione con Barbara Clara Pereira con la quale è felicissimo e sente di aver trovato la donna giusta. Ma non si parla di figli: “È una cosa importante, su cui ci si ragiona. Non è un desiderio istintivo, va ponderato. Sono un folle romantico ma un figlio attualmente non è nel ‘copione’”.