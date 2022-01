Diana Del Bufalo rompe il silenzio dopo la polemica che l’ha travolta

1 Diana Del Bufalo e le dichiarazioni dopo la polemica

Qualche giorno fa Diana Del Bufalo è stata travolta dalle polemiche per delle parole sui vaccini contro il Coronavirus che non sono per nulla piaciute a tanti utenti del web. A farle notare, dopo una live su Instagram, è stato il giornalista Domenico Marocchi. In questa occasione, infatti, l’attrice aveva detto che le avevano sconsigliato di vaccinarsi, aggiungendo che si fida del suo istinto e che vuole “fare esperienza“. Ha, poi, continuato con: “Lo sto evitando, cosa volete sapere? Ditemi! Perché dobbiamo parlare ancora del vaccino?“.

Sommersa dalle critiche, tuttavia, si è trovata costretta a rispondere sui social:

Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti. Quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè, per via della genetica familiare ho il cuore ballerino. Niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo, sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un po’ di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo.

I queste ultime ore è arrivata un’altra replica di Diana Del Bufalo…