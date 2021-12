La morte di Hugo, fratello di Diego Maradona

A soli 60 anni, nel novembre 2020, si spegneva uno dei grandi campioni del mondo del calcio. Stiamo parlando di Diego Armando Maradona. La causa era stata un arresto cardio respiratorio. Da poco tempo aveva subito un intervento molto delicato alla testa. Nonostante le sue condizioni stessero migliorando in convalescenza, purtroppo è passato a miglior vita. Oggi, inoltre, arriva la notizia che anche il fratello Hugo è morto. A distanza di un anno dal Pibe de Oro alle ore 11:50 di questa mattina l’uomo è venuto a mancare.

Come riporta anche sito Fanpage, i soccorsi non hanno potuto fare nulla. Un arresto cardiaco, infatti, sembrerebbe aver fermato il suo cuore. Si trovava a casa sua, in Italia, a Monte di Procida, in provincia di Napoli. I due fratelli erano molto legati e insieme condividevano la passione per il calcio. Hugo era il fratello minore e aveva anche lui iniziato una carriera in questa attività sportiva. A 18 anni, infatti, il Napoli lo aveva voluto anche se poi la società lo ha dato in prestito all’Ascoli e i fratelli hanno giocato anche da avversari.

Il fratello di Diego Maradona, però, ha giocato anche all’estero: in Spagna, Austria e anche in Giappone. Alla fine, però, ha fatto il suo ritorno a Napoli e si è messo a lavorare nel mondo del calcio giovanile. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, nel 2016 ha sposato Paola. Anche Hugo, come Diego, si è sottoposto a un intervento. Nel 2018 ha subito un’operazione di routine ma non sono mai trapelate molto informazioni sulle sue condizioni di salute.

