Finalmente ci siamo! La Talpa sta finalmente per tornare e oggi DIletta Leotta ha svelato le prime anticipazioni e novità in diretta a Verissimo.

Diletta Leotta parla de La Talpa

È una giornata importante oggi per La Talpa, dato che TV Sorrisi e Canzoni ha svelato in anteprima chi sono i concorrenti e dunque il cast della nuova edizione. Nemmeno a dirlo, sempre oggi, la conduttrice dell’adventure show, Diletta Leotta è stata ospite a Verissimo e svelato le prime anticipazioni e novità.

Ci sono degli importanti cambiamenti dopo 16 anni dall’ultima messa in onda. Via lo studio, niente diretta (anche se ne eravamo a conoscenza), ma ci saranno la corte delle spie, come se fosse la Palapa de L’Isola dei Famosi, ma anche la villa delle spie.

Come rivelato da Diletta Leotta non mancheranno certamente le sfide, così come racconti di vita personali ed emozioni.

Le prime anticipazioni e novità

In puntata a Verissimo Diletta Leotta ha confidato di essere davvero euforica per questo debutto a Mediaset con La Talpa. Per diversi mesi è stata via da casa per lavorare a questo progetto e ha spiegato di aver dato il massimo.

In seguito ha presentato alcuni dei concorrenti, da Veronica Peparini e Andreas Muller, definiti da lei “il concorrente a due teste” (proprio perché gareggiano insieme. Ha poi menzionato “la queen Marina La Rosa, la Madre Natura Orian Ichaki, il nostro gladiatore Gilles Rocca e il tenebroso e misterioso Andrea Petri”.

Ha parlato di cast molto variegato per un programma attesissimo come La Talpa. Diletta Leotta ci ha tenuto a precisare di aver conosciuto meglio ognuno di loro, di essere stata in contatto con i concorrenti per scoprire tutto di loro.

E a proposito del programma La Talpa, Diletta Leotta ha detto: “Questo è un programma tridimensionale, con una parte di spionaggio, una di azione pura, hanno fatto delle cose assurde, missioni e prove al limine dell’essere umano e della sopportazione”.

Nel suo discorso Diletta Leotta ha anche parlato di programma innovativo, della tridimensionalità dei video. E ancora ha dato qualche dettaglio in più: “La villa è dove vivono i concorrenti e la corte è dove c’è il test finale, l’eliminazione e i confronti con me. Alla fine di ogni puntata c’è questo test sulla talpa e da questo si passerà a un’eliminazione ogni volta. Io sono pronta e non vedo l’ora di scoprire chi è la talpa”.

Non ci resta dunque che attendere il ritorno de La Talpa!