1 Crisi per Can Yaman e Diletta Leotta?

Sono passati alcuni mesi da quando Can Yaman ha iniziato una chiacchierata storia con Diletta Leotta. Come è ormai ben noto l’amato attore turco e la conduttrice si sono a poco a poco avvicinati, fino a quando tra i due non è nato l’amore. Tuttavia sul web non sono mancate le polemiche. Mentre in molti hanno supportato questa relazione, tanti altri hanno duramente criticato questo nuovo amore, e molte fan di Yaman hanno anche pesantemente offeso la Leotta. A quel punto Can è stato costretto ad intervenire, rimproverando severamente le follower. Nel mentre sul web si è anche parlato di un presunto matrimonio per la coppia, e nelle ultime settimane non si è parlato d’altro.

Tuttavia da qualche giorno è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo mormore i social. Inaspettatamente infatti il profilo Instagram di Can Yaman è scomparso, e in molti si sono chiesti perché l’attore abbia disattivato il suo account. A quel punto sono iniziate a girare voci di una presunta crisi tra il protagonista di Daydreamer e Diletta Leotta e adesso a confermare il tutto è il noto paparazzo Maurizio Sorge. Il fotografo sul suo blog Sorge Veritas ha svelato i motivi di questa presunta crisi. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che a causa di una piccola lite, data dalla troppa gelosia di Can, l’attore a Diletta si siano momentaneamente allontanati. Questo quando riporta Sorge:

“Dopo i momenti di passione e di conoscenza passati insieme, Can e Diletta stanno vivendo il loro primo momento di crisi a seguito di una “litigata” di gelosia che tra i due innamorati li ha momentaneamente allontanati. Lui gelosissimo della sua amata e con una cultura diversa da quella occidentale che Diletta vive, possessivo e passionale, mal si concilia con la carriera da Giornalista, Influencer e Personaggio Televisivo e da donna magari ci gioca un po’. Se davvero lei avrebbe tolto l’anello, il litigio avrebbe fondamenta più profonde e da risanare con tutto l’amore che bisogna tirar fuori da situazioni così”.

Cosa starà accadendo dunque? Can Yaman e Diletta Leotta saranno davvero crisi? Solo qualche giorno fa nel mentre avevamo appreso che il matrimonio della coppia aveva subito uno slittamento. Rivediamo perché.