Vincenzo Chianese | 5 Aprile 2024

In attesa delle nozze con Loris Karius, Diletta Leotta ha raccontato di essere stata cacciata da un famoso locale: ecco perché e quello che è accaduto.

Il racconto di Diletta Leotta

È un periodo d’oro questo per Diletta Leotta. Da qualche mese infatti la nota conduttrice è diventata mamma per la prima volta. Sui social così la presentatrice sta mostrando la sua nuova vita, facendosi vedere spesso insieme alla piccola Aria. Come se non bastasse a breve Diletta sposerà il compagno Loris Karius e tutto inizia a essere pronto per le nozze. Mentre restiamo in attesa del grande giorno del celebre volto di Dazn, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come qualcuno saprà, solo di recente Diletta Leotta e Loris Karius hanno trascorso qualche giorno a Berlino. Nel corso della vacanza la coppia ha deciso di andare in un famoso locale della città, il Berghain. Si tratta di un noto club in cui si balla musica techno, che ha all’ingresso una serrata selezione. Diletta così in diretta a Radio 105 ha raccontato di essersi messa in fila per entrare all’interno del locale, ma di essere stata cacciata. Questo il racconto della conduttrice:

“Sono stata a Berlino, volevo andare al Berghain. Lì c’è una selezione severissima per entrare. Sono arrivata lì davanti con il cappotto giallo peloso e un sorriso smagliante, Loris mi ha spostato mettendosi davanti. Le ragazze di solito hanno più chance, ma mi hanno guardato e fatto cenno di no. Hanno riso pure. Loris mi ha spinto per andare via immediatamente, lì non puoi insistere. Se è no, è no. Non mi hanno mai rimbalzato in una maniera così brutta”.

Ma perché Diletta Leotta è stata cacciata dal locale e non è riuscita a entrare? Come è noto, per poter accedere al club bisogna rispettare un certo dress code. Si richiede infatti un abbigliamento non formale, non vistoso e soprattutto non sgargiante. Il colore predominante è infatti il nero e di conseguenza il cappotto giallo della conduttrice non ha rispettato il codice di abbigliamento.