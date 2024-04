NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Aprile 2024

Grande Fratello

Dopo il ritorno di fiamma con Perla Vatiero, Mirko Brunetti ha deciso che farà rimuovere il tatuaggio fatto con Greta Rossetti dopo Temptation Island.

La decisione di Mirko Brunetti

È trascorso quasi un anno da quando il pubblico Mediaset ha fatto per la prima volta la conoscenza di Mirko Brunetti, che ha partecipato a Temptation Island insieme a Perla Vatiero. Fin dal primo momento i due hanno attirato l’attenzione e con il loro percorso hanno appassionato tutti i telespettatori. Come sappiamo, all’interno del villaggio Mirko ha fatto la conoscenza di Greta Rossetti, con la quale poco a poco è nato un interesse reciproco. A seguito dei numerosi problemi con Perla così Brunetti ha deciso di lasciare il programma con l’ex tentatrice, iniziando una relazione con lei.

Pochi giorni dopo la fine della trasmissione, Mirko e Greta hanno deciso di suggellare il loro amore con un tatuaggio di coppia, che ha fatto a lungo discutere il web. Con l’ingresso di Brunetti al Grande Fratello però le cose sono precipitate e sappiamo tutti quello che è accaduto negli ultimi mesi. Il triangolo tra i tre ex volti di Temptation per mesi e mesi è stato l’argomento principale del reality show e a oggi pare che la saga sia giunta al termine.

Tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero c’è stato infatti il tanto atteso ritorno di fiamma, per la gioia di tutti i fan. In queste ore intanto, per la prima volta dalla fine del Grande Fratello, i due hanno deciso di tenere una live social insieme. Nel corso della diretta Mirko e Perla hanno risposto a tutte le domande dei follower, quando a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato. Qualcuno infatti ha chiesto a Brunetti se farà rimuovere il tatuaggio di coppia fatto con Greta Rossetti. A rispondere è stata però la Vatiero, che ha affermato: “Sì raga. A momenti lo toglierà”.

Mirko dunque farà rimuovere il tatuaggio con Greta. Ma come reagirà la Rossetti alla notizia? Non resta che attendere per scoprirlo.