NEWS

Nicolò Figini | 16 Agosto 2023

La figlia di Diletta Leotta

A marzo di quest’anno Diletta Leotta e il compagno Loris Karius hanno annunciato a tutti i loro fan di essere in attesa del loro primo bambino. I fan sono stati felicissimi di apprendere la notizia e non vedevano l’ora del momento della nascita. A distanza di alcuni mesi, finalmente ci siamo, Oggi, 16 agosto 2023, è nata la figlia della giornalista sportiva.

Ma quale nome le ha dato? Pochi giorni fa ha rilasciato un’intervista nella quale ha dichiarato che si sarebbe fatta guidare dall’istinto e l’avrebbe scelto guardandola negli occhi:

“Sono molto emozionata e non so davvero che cosa aspettarmi. È l’arrivo di una nuova vita, qualcosa di grande. Non ho ancora scelto il nome di mia figlia. Prima voglio guardarla negli occhi. Ho deciso di fare così, di seguire l’istinto”.

Come possiamo vedere dalle sue foto pubblicate sul profilo Instagram, Diletta Leotta ha scelto di chiamarla Aria. In descrizione ha scritto: “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere“. Qui sotto, invece, possiamo gustarci uno scatto che mostra Diletta nel letto d’ospedale con la bambina in braccio. Accanto a lei, ovviamente, Loris con una torta in mano mentre le dà un bacio sulla fronte.

Diletta Leotta è diventata mamma

Diletta sa che la sua vita è cambiata e ne ha parlato sempre nell’intervista a La Gazzetta dello Sport che abbiamo citato poc’anzi:

“Sicuramente cambierà ed è giusto che sia così. Tutti noi cambiamo nei vari momenti della vita, cambierò io e cambierà magari la percezione di quelli che mi seguono da anni. È naturale, ma è stato bello anche in questi mesi percepire l’affetto da parte del pubblico”.

Continuate a seguirci per tante altre news.