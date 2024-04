Diletta Leotta si sposa e sceglie Elodie come sua damigella: la data delle nozze

Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Aprile 2024

Diletta Leotta ha scelto come sua damigella, in occasione del proprio matrimonio con Loris Karius, la cantante Elodie.

Diletta Leotta, chiusa la parentesi con Can Yaman, ha avviato una relazione con Loris Karius e con lui ha messo al mondo la prima figlia. Aria è nata il giorno del suo stesso compleanno e sui social le ha dedicato un tenero scatto, inoltre fin da subito lei stessa sapeva che la sua vita sarebbe cambiata radicalmente:

“Sicuramente cambierà ed è giusto che sia così. Tutti noi cambiamo nei vari momenti della vita, cambierò io e cambierà magari la percezione di quelli che mi seguono da anni. È naturale, ma è stato bello anche in questi mesi percepire l’affetto da parte del pubblico”.

Adesso, però, Diletta Leotta e Loris stanno pensando al passo successivo e finalmente la coppia sta organizzando il proprio matrimonio. Adesso che hanno allargato la famiglia non rimane che suggellare il loro amore con il tanto atteso “sì, lo voglio“. La data fissata per le nozze è il 22 giugno 2024 e, stando anche a quanto riportato in diretta a Pomeriggio Cinque, la giornalista sportiva ha scelto Elodie come sua damigella:

“Dopo due anni e mezzo con il portiere tedesco la conduttrice siciliana convolerà a nozze in Sicilia, sull’isola di Vulcano, il prossimo 22 giugno.

Hanno superato la distanza forzata a causa del lavoro e hanno realizzato il sogno di diventare genitori. […] Al fianco della Leotta ci sarà Elodie, la sorella che ha scelto per sempre”.

Chi segue assiduamente Diletta sa che con la cantante c’è un forte legame di amicizia e lo hanno dimostrato anche nel corso di una puntata di Verissimo, all’interno della quale Elodie le ha inviato un video messaggio.

I fan adesso non aspettano altro che vedere Diletta Leotta percorrere la navata con il suo stupendo abito da sposa lasciando tutti a bocca aperta.