Dopo i rumor che hanno coinvolto Loris Karius e Diletta Leotta, la giornalista sportiva ha rotto il silenzio pubblicando una foto che smentisce la loro presunta crisi. Ecco tutto quello che è accaduto.

Diletta Leotta smentisce la crisi con Loris Karius

Dopo un flirt con l’attore Can Yaman Diletta Leotta ha trovato l’amore grazie al calciatore tedesco Loris Karius. Insieme hanno dato la vita alla piccola Aria Rose, la quale è nata il 16 agosto 2023. Un anno più tardi, a giugno, i due innamorati hanno deciso di convolare a nozze e coronare il loro sogno d’amore.

A distanza di pochi mesi hanno cominciato a girare, però, delle voci in merito a una loro presunta crisi. Il tutto è partito dal settimanale Gente, che aveva beccato Loris in un locale insieme a Michelle Hunziker e i loro rispettivi amici. Il magazine aveva riportato che, a un certo punto, si sarebbero messi in disparte per chiacchierare per poi allontanarsi una volta notati i paparazzi.

Qualcuno sul web ha attribuito la causa di questa presunta crisi alle foto con Michelle Hunziker. Più verosimilmente, tuttavia, se i rapporti tra marito e moglie si sono davvero incrinati per un periodo ha più senso che l’amica Michelle li abbia aiutati a risolvere i problemi. Ovviamente si parla per ipotesi e non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto questo.

Il dato certo è che Diletta Leotta ha pubblicato nelle scorse ore una foto che smentisce questa chiacchierata crisi. Qui sotto vediamo la commentatrice sportiva insieme al marito e alla piccola Aria, mentre tende le braccia per essere presa in braccio dalla sua mamma.

La foto che smentisce la presunta crisi tra Diletta Leotta e Loris Karius

Tutti i fan della coppia possono ora tirare un sospiro di sollievo continuando a seguirli nel loro percorso di vita quotidiano.