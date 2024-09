Sono ormai anni che Filippo Bisciglia è la voce narrante di Temptation Island. Registrare il reality show tuttavia non è spesso semplice e più volte il conduttore viene interrotto, come dimostra un esilarante video che sta facendo divertire il web.

Il simpatico video di Filippo Bisciglia

Finalmente su Canale 5 è tornato Temptation Island. Dopo il successo incredibile dell’edizione estiva, i vertici di Canale 5 hanno deciso di puntare ancora una volta sul reality show targato Maria De Filippi e di regalare al pubblico nuove puntate del programma. Al timone della trasmissione, come da tradizione, c’è nuovamente Filippo Bisciglia, da anni nel cuore del pubblico. Proprio nel corso della prima serata è iniziato ufficialmente il viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste e non sono mancati i colpi di scena.

I telespettatori intanto si chiedono già cosa accadrà martedì, durante la messa in onda della seconda puntata, e anche stavolta ne vedremo di belle. In attesa di scoprirlo, in queste ore sui social è diventato virale un video del conduttore, alle prese con le registrazioni del programma.

Nel filmato in questione infatti vediamo proprio Filippo Bisciglia mentre viene interrotto ripetutamente durante le riprese di Temptation Island e ovviamente la clip ha fatto sorridere il web. Tutti però non hanno potuto fare a meno di notare l’estrema pacatezza e gentilezza del presentatore, che non ha mai avuto una reazione sgarbata o fuori luogo, dimostrando di essere un vero professionista.

Nel mentre in queste ore Filippo ha festeggiato sui social il successo della prima puntata di questa nuova edizione. Il reality show ha infatti totalizzato 3.248.000 telespettatori e il 24,9% di share. Su Instagram è così arrivato il messaggio di Bisciglia, che entusiasta ha affermato: “Che dire? Grazie! Non ci avete deluso! Il 24% di share e oltre 3.400.000 spettatori. Sono felicissimo. Grazie ragazzi. Mi raccomando, continuate a non deluderci. Ci vediamo martedì per la seconda puntata di Temptation Island”.