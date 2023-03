NEWS

Nicolò Figini | 24 Marzo 2023

In queste ore Diletta Lotta, tramite un video su Instagram, ha annunciato di essere in dolce attesa

Diletta Leotta è incinta

In queste ultime settimane si era diffuso il rumor secondo il quale Diletta Leotta sarebbe stata in attesa del primo figlio. Messa a parte la conoscenza con Giacomo Cavalli, infatti, da qualche tempo è felicemente fidanzata con Loris Karius, giocatore della squadra di calcio del Newcastle. Nel corso del tempo hanno passato sempre più momenti insieme, anche con le rispettive famiglie. Per esempio sono stati visti a festeggiare Capodanno in Sicilia.

Alcune foto diffuse in questi giorni, poi, sembrano confermare un fatto. Ovvero che la giornalista sportiva fosse incinta del calciatore. Le immagini parevano mostrare un pancino sospetto. Tante volte queste segnalazioni vengono fatte, ma alla fine la verità è del tutto diversa. La diretta interessata, tuttavia, in questo caso non aveva ancora commentato. Per tale ragione aveva lasciato acceso nei fan un barlume di speranza.

In queste ultime ore Diletta Leotta ha pubblicato un video nel quale annuncia ufficialmente la sua gravidanza. Nel filmato, disponibile anche qui sotto, la vediamo mentre abbraccia il compagno. Diletta è in lacrime e molto felice, probabilmente aveva appena scoperto di aspettare un bambino o aveva appena informato Loris. Nella descrizione leggiamo:

“Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three”.

Ovviamente nei commenti tantissimi fan e personaggi dello spettacolo fanno le congratulazioni a Diletta Leotta e Loris, i quali saranno presto genitori. Tra i nomi più famosi, per esempio, possiamo notare Mariasole Pollio, Elodie, Clio MakeUp, Valentina Vignali e tanti altri ancora. anche noi di Novella 2000 ci aggiungiamo e facciamo i nostri più cari auguri alla coppia.