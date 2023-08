NEWS

Andrea Sanna | 16 Agosto 2023

GF Vip 7

La replica di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi ha voluto fare chiarezza una volta per tutte e a un utente che l’ha stuzzicato su Instagram ha voluto rispondere. Una replica che deriva da un gossip di un mese fa. In direct infatti qualcuno ha scritto a Deianira Marzano spiegandole di essere delusa da una coppia formatasi quest’anno al GF.

Stando al racconto i fan intenzionati a fare una sorpresa avrebbero domandato ai beniamini in questione cosa volessero come regalo. Questi, non sappiamo di chi si tratti, pare abbiano richiesto una cucina da 13 mila Euro. Un dono un pretenzioso che ha fatto parecchio discutere. Come dicevamo non sappiamo se questa indiscrezione sia vera o meno e, soprattutto, chi siano i diretti interessati. Qualcuno però ha tirato in ballo gli Incorvassi, la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

A distanza di tempo, il web non ha di certo dimenticato questa storia. Nel momento in cui Edoardo Tavassi ha aperto il box delle domande per rispondere alle curiosità degli utenti, qualcuno gli ha chiesto: “Quando vi arriva la cucina da 13 mila Euro?”.

Con ironia Edoardo Tavassi ha voluto rispondere a tale insinuazione, spiegando come sia possibile che la gente abbia abboccato a una fake news simile:

“Pensa se arriva sta cucina da 13 mila curo adesso col Corriere Amazon a Roma, mentre io sono qua in Sicilia come mi rode il cu** Ma io voglio sapere, a me questa storia mi fa volare, ma se io ho la casa in affitto di 50 mq e mi prendo la cucina da 13 mila? Dove ca*** la metto la cucina da 13 mila euro? In terrazzo? lo non so se è più stupido chi ha inventato questa storia o quelli che ci credono”, ha concluso Edoardo Tavassi comunque divertito da quel che si dice sul web.

io lo amo giuro 🤌🏻🤌🏻🤌🏻 edoardo tavassi sei la mia vita 🔥🔥🔥🔥#incorvassi pic.twitter.com/kqmTAnDFyk — 60% micol stan account (@neeptuuneeee) August 16, 2023

Con queste parole quindi Edoardo Tavassi ha voluto quindi smentire un pettegolezzo che circola da un po’ e che, suo malgrado, l’ha visto protagonista insieme alla fidanzata.