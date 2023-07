NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Luglio 2023

Gioia per Diletta Leotta

Sono settimane importanti queste per Diletta Leotta. Come sappiamo infatti la celebre conduttrice è attualmente in dolce attesa ed è incinta della sua prima figlia, concepita dall’amore con Loris Karius. Mentre la speaker radiofonica attende con ansia di diventare madre, in queste ore per lei è arrivata una grande gioia. Diletta infatti è diventata zia per la prima volta. Il fratello della Leotta, Mirko Manola, e la moglie Irene Simeone sono diventati genitori della piccola Sveva, e la presentatrice dunque ha accolto la sua nipotina.

Grande emozione dunque per Diletta, che intanto si prepara a conoscere sua figlia. Solo in questi giorni, nel corso di un’intervista per Grazia, la conduttrice ha anche rivelato di non aver ancora scelto il nome per la sua bambina, ma di avere alcune idee. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Se ho scelto il nome? Ancora no… C’è una discussione in atto. Al momento sono orientata tra Ofelia, Rose e Bella, ma credo che sceglierò all’ultimo, quando la guarderò negli occhi per la prima volta”.

Ma non è finita qui. Diletta Leotta ha anche rivelato come ha conosciuto Loris Karius, e in merito ha affermato:

“Ero alle sfilate di Parigi con delle amiche. Siamo andate a cena all’Hotel Costes. Poi, quando è entrato lui, Loris, ha illuminato il locale, come se fosse entrato il sole. Ho detto alle ragazze: ‘Guardate, è entrato l’uomo della mia vita’. Loris è andato a sedersi con degli amici e ovviamente si è accorto che lo guardavamo. Mentre usciva si è affacciato e mi ha guardato. E io: ‘Oddio ragazze ha scelto me’. Con noi c’era Barbara Berlusconi, che parla benissimo inglese e ha detto: ‘Dai, andiamo a conoscerlo’. Io non parlavo inglese, mi vergognavo, ma lei lo ha fatto sedere con noi e da quel momento non ci siamo più staccati”.