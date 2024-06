Elodie resta in disparte al momento del lancio del bouquet di Diletta Leotta: il video fa in breve il giro del web

In questi giorni si sta molto parlando del matrimonio di Diletta Leotta, che ha sposato il compagno Loris Karius. Nelle ultime ore intanto a fare il giro del web è il video del lancio del bouquet, nel quale si nota chiaramente Elodie restare in disparte.

Elodie non partecipa al lancio del bouquet di Diletta Leotta

Lo scorso sabato si sono celebrate le nozze di Diletta Leotta che ha finalmente sposato il suo compagno Loris Karius. Presenti al grande giorno della conduttrice sono stati anche diversi volti noti dello spettacolo, da Chiara Ferragni, a Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, fino ad arrivare all’amica di sempre Elodie. Naturalmente i momenti più belli della giornata sono stati condivisi sui social e di certo in questi giorni si sta molto parlando del matrimonio. In queste ore intanto in rete sta girando un filmato che non è passato inosservato e che ha fatto sorridere il web.

Nel video in questione vediamo Diletta che si prepara per il tradizionale lancio del bouquet. A quel punto la gran parte delle invitate non ancora sposate si sono radunate per il grande momento. Tuttavia a non sfuggire agli occhi attenti del web è stato un dettaglio che ha fatto prontamente divertire gli utenti.

LEGGI ANCHE: Diletta Leotta, il suo cane ha portato le fedi al matrimonio

Come si nota infatti Elodie ha deciso di non partecipare al lancio del bouquet di Diletta Leotta ed è rimasta in disparte mentre le altre invitate si contendevano il mazzo di fiori. Il video ha così fatto il giro del web e non sono mancati commenti ironici da parte dei fan.

non elodie che manco ha partecipato al lancio del bouquet 😭🙏🏻 pic.twitter.com/hbO8X7wbH4 — 𝓜🪼 (@unbrividosale) June 23, 2024

Sono di recente intanto Elodie, nel corso di un’intervista per Vanity Fair, ha parlato della possibilità di sposare Andrea Iannone. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto. Dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia”.