Vincenzo Chianese | 24 Giugno 2024

Diletta Leotta

In occasione del matrimonio con Loris Karius, Diletta Leotta ha voluto che fosse il suo cane a portare le fedi. Il momento ha così commosso tutti i presenti e il web.

La scelta di Diletta Leotta

Solo poche ore fa Diletta Leotta ha finalmente sposato il suo compagno Loris Karius. Come in molti sapranno i due sono legati da diverso tempo e solo lo scorso anno dal loro amore è nata anche una figlia, Aria. Sabato così, nella splendida cornice dell’isola di Vulcano, la coppia ha pronunciato il fatidico “sì” alla presenza di familiari e amici. A partecipare alle nozze sono stati anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo, da Chiara Ferragni, all’amica Elodie, a Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti.

Ovviamente i momenti più belli del grande giorno di Diletta e Loris sono stati testimoniati sui social e le foto e i video della serata hanno fatto il giro del web. Dopo la cerimonia sono partiti i festeggiamenti e la sposa ha conquistato tutti cambiando diversi abiti. Tuttavia a far emozionare tutti quanti è stato in particolare un episodio avvenuto durante la celebrazione del rito religioso.

Diletta Leotta ha infatti voluto che fosse il suo cane a portare le fedi all’altare. L’amico a quattro zampe della conduttrice, con tanto di papillon, ha così raggiunto la sua padrona con gli anelli e il tenero momento non è affatto passato inosservato.

In queste ore intanto a circolare in rete è stato anche l’iconico momento del lancio del bouquet. Le invitate al matrimonio infatti hanno fatto a gara per prendere il mazzo di fiori lanciato da Diletta. Tuttavia a non sfuggire ai più è stata la reazione di Elodie, che ha assistito alla scena da lontano, restando in disparte e non partecipando al momento. La Leotta e Karius intanto si stanno godendo queste prime ore da moglie e marito e a questa bellissima coppia rinnoviamo i nostri sinceri auguri.