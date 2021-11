1 Le accuse a Diletta Leotta

Poche settimane fa, a seguito dei numerosi pettegolezzi in merito, Diletta Leotta ha annunciato la fine della sua relazione con Can Yaman. Nel corso di un’intervista a Verissimo così la conduttrice ha parlato della sua storia con l’attore, spendendo per lui meravigliose parole. Queste le sue dichiarazioni:

“È stata una storia bellissima, un sogno, una favola. Probabilmente questo è. È stato un colpo di fulmine. […] La cosa un po’ complicata è che quando capiti di innamorarti di un uomo così famoso e così conosciuto, devi fare i conti anche con tutto il resto. Mi piace condividere la foto di un bel momento, ma poi c’è la vita reale dall’altra parte dello schermo. Ed è difficile da tenere intima. Era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale. Una cosa che chiaramente pesa e fai i conti con questo. Entrambi facciamo dei lavori che ci portano a essere esposti e dividere la persona dal personaggio è difficile”.

Adesso però arriva un risvolto del tutto inaspettato, che sta facendo discutere il web. La giornalista Paola Ferrari infatti, durante un’intervista al programma radiofonico Un giorno da pecora, ha lanciato un’accusa precisa, affermando di sapere come in realtà Diletta Leotta non sia mai stata fidanzata con Can Yaman! Ma non solo. La Ferrari ha anche svelato chi sarebbe il vero compagno della conduttrice, e in merito, come riporta Biccy, ha affermato:

“L’ho vista l’altra sera con un look molto accattivante a San Siro, era molto carina. Can Yaman? Ma col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più. Un modello? No, siete lontani. Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport”.

Diletta Leotta vorrà replicare alle accuse di Paola Ferrari? In attesa di scoprirlo, alcune ore fa si è mormorato che anche Can Yaman abbia un nuovo interesse amoroso. Andiamo a rivedere di chi si tratta e quello che starebbe accadendo.