La vita sentimentale di Diletta Leotta nelle scorse settimane è stata al centro del gossip. Lei, tuttavia, non ha mai voluto esprimersi. Oggi, però, le cose membrano essere cambiato e la giornalista sportiva ha voluto commentare le sue vicende private sfogandosi con un lungo post su Instagram. Molte, infatti, le voci sulla sua crisi con Can Yaman e il nuovo possibile flirt con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma con il quale ha sfogliato gli almanacchi del campionato in un Hotel De Charme della Capitale.

A quanto pare la conduttrice radiofonica ha detto basta, stufandosi di tutto ciò che le persone dicono sul suo conto. Sull’account Instagram, perciò, ha cominciato con il dire quanto segue:

Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata.

Diletta Leotta, poi, continua affermando di non poterne più dei falsi gossip che girano sul suo conto. Lamenta il fatto che non sia accettabile che una donna venga trattata come una mangiauomini per le foto che posta sui social o per come si trucca e si veste. Inoltre, dato che lei non giudica, non vuole venire giudicata a sua volta:

Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare. Ed è inaccettabile. Non mi si venga a raccontare, infatti, che è il prezzo da pagare al successo. O che me la sono cercata e me la cerco per via del trucco, delle forme, degli abiti indossati, delle foto postate. Tutte scelte che rientrano nella sfera della libertà individuale, no? E la libertà individuale, nel rispetto e considerazione dell’altro, va rispettata, no? Io non offendo e non giudico nessuno.

