Dimagrire, ma col sorriso: consigli della nutrizionista

Redazione | 2 Aprile 2024

Marianna Esposito e i consigli per una dieta bilanciata che non dimentica la salute: parola alla nutrizionista della No Stress Diet

Tra i VIP e sul Web spopolano i consigli di Marianna Esposito, nutrizionista della “No Stress Diet” che segue numerose celebrità come la showgirl Raffaella Fico, con cui compare nella foto di copertina.

La dottoressa Esposito ci dà qui di seguito alcuni suggerimenti per dimagrire senza trascurare la salute, che resta il primo elemento da prendere in considerazione all’inizio di qualsiasi percorso.

“In medio stat virtus. Il modello da me brevettato costituisce un invito alla moderazione, e come tale è supportato da una serie di dritte semplici da attuare. È fondamentale mantenere il proprio obiettivo senza perdere di vista le esigenze del nostro corpo, che è unico e diverso da quello di tutti gli altri. Ogni persona ha delle esigenze specifiche, il successo sta nell’individuazione di queste”.

Molto spesso iniziamo delle diete per perdere peso, e fin troppo spesso le molliamo dopo poche settimane. Il perché è facile da intuire: troppo drastiche, troppa poca forza di volontà, o semplicemente perché presi da mille cose non riusciamo a seguirle correttamente scoraggiandoci sempre di più. Come fare, allora? Qual è la strada da seguire per ritrovare uno stato di benessere psicofisico?

“Mangiare sano vuol dire semplicemente farci del bene, e permetterci di stare bene a trecentosessanta gradi: mangiare con gusto è un fattore imprescindibile. È come se chiedessi: posso avere un vestito meraviglioso, che mi cada alla perfezione, del mio colore preferito, di un ottimo tessuto e comodo? Assolutamente sì, basta farlo su misura. Lo stesso concetto vale per l’alimentazione. Puoi avere tutto, puoi stare in salute, in buona forma fisica, sentirti appagata a ogni pasto. Basta avere un‘alimentazione corretta e su misura per te. Il che non vuol dire stare perennemente a dieta, intesa come ‘dieta restrittiva’. Cosa che, per me, assolutamente non esiste”.

Dieta mediterranea, insomma: la bontà cura.

Arrivano in continuazione mode più o meno originali con modelli alimentari che non ci appartengono, comportamenti sempre più lontani dallo stile mediterraneo. Allora, come dobbiamo regolarci?

“Abbandonando le tendenze esterofile, per alcuni versi pericolose. Il nostro è un modello di nutrizione esemplare, supportato da tutta la letteratura scientifica mondiale. La dieta mediterranea è certamente un’ottima base per costruire il piano nutrizionale più adatto a ognuno di noi.

È universalmente riconosciuta per il suo valore biologico, medico, culturale e ambientale. Tanto che nel 2013 è stata aggiunta alla lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco.

Naturalmente tutti questi consigli e questi trucchi saranno tanto più utili e preziosi quanto più si è capaci di inserirli in modo armonico e misurato all’interno di uno stile di vita, e non soltanto uno strumento occasionale per liberarsi di qualche chilo di troppo. Ecco perché il mio motto e il mio piano alimentare portano questo nome: No Stress Diet”.