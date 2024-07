L’ex protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, Manuel Maura si è candidato per il prossimo Grande Fratello dopo la rottura con la fidanzata Francesca Sorrentino. In un’intervista ha ammesso che gli piacerebbe prendere parte al reality di Canale 5.

Un fidanzato di Temptation Island si candida per il GF

Tutti gli occhi sono attualmente concentrati sull’edizione in corso di Temptation Island e solo oggi è giunta una segnalazione su una fidanzata e un tentatore, che sarebbero stati pizzicati a baciarsi a Roma. Ora però è stato un ex protagonista del reality delle tentazioni ad attirare l’attenzione su di sé, in quanto ha ammesso che gli piacerebbe farsi conoscere e partecipare al Grande Fratello.

Parliamo di Manuel Maura, che solo lo scorso anno ha fatto parlare di sé per l’ennesimo addio a Francesca Sorrentino, storia naufragata dopo Temptation Island e poi ripresa in seguito per un certo periodo. Entrambi sui social si sono espressi circa questa situazione, senza entrare però troppo nei dettagli.

A seguito della rottura sono emersi tanti gossip, ma Manuel Maura ha prontamente smentito le accuse tramite delle storie pubblicate su Instagram. Nel messaggio pubblicato aveva precisato di non credere alle notizie false sul suo conto. In ogni caso l’ex volto di Temptation Island ha ammesso che dopo la separazione della sua fidanzata, non esclude nuove esperienze professionali. Al settimanale Mio ha ammesso che gli piacerebbe molto una partecipazione al Grande Fratello:

“Se mi chiedessero di partecipare al Grande Fratello? Direi di sì, non sono ipocrita e mi piacerebbe tanto farlo. Inutile negare, sarebbe una bella opportunità e avrei anche modo di far conoscere Manuel come persona e non in relazione alla coppia come, invece, è successo a Temptation Island. Quindi sarebbe bello anche sotto questo punto di vista”, ha raccontato Manuel Maura.

Chissà se Alfonso Signorini deciderà di arruolarlo alla trasmissione di Canale 5, come già accaduto per altri ex protagonisti di Temptation Island!