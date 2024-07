In queste ultime ore Francesca Sorrentino, protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, ha rivelato di essersi lasciata di nuovo con Manuel Maura. Ecco tutto ciò che ha detto nel suo lungo post social.

La conferma di Francesca di Temptation Island

Nonostante si parli molto della corrente edizione di Temptation Island, a volte si fanno strada delle indiscrezioni e notizie relative alle coppie degli anni precedenti. Questo è uno di quei casi e la news riguarda proprio Francesca Sorrentino e Manuel Maura, che dopo essersi lasciati al falò di confronto si erano riuniti.

Pare che però, come affermavano alcuni rumor nelle ultime settimane, le cose tra loro siano naufragate. Nella notte Francesca ha scritto sul proprio profilo Instagram un messaggio molto lungo in cui comunica la rottura con il fidanzato:

“Come avete potuto intuire, la mia relazione con Manuel è finita. Ho aspettato prima di dire qualcosa perché volevo metabolizzare e valutare le varie fasi di questo momento e per riprendere in mano la mia vita”.

L’annuncio di Francesca Sorrentino di Temptation Island

L’ex concorrente di Temptation Island ha quindi chiesto ai suoi fan di non mandarle più foto e video in cui si vede Manuel in “atteggiamenti intimi” con altre ragazze. Non perché ne potrebbe soffrire ma perché non le fa piacere “vedere il poco rispetto (prevedibile) post relazione“. In merito ai motivi, infine, ha preferito non rivelare che cosa li ha portati a rompere il loro rapporto: “Penso sia meglio tacere“.

Non ci resta adesso che attendere l’eventuale messaggio social che potrebbe arrivare anche da parte di Manuel Maura. Chissà se quest’ultimo vorrà dare la sua versione dei fatti spiegando le ragioni che hanno provocato la rottura con Francesca. In ogni caso noi vi terremo informati e vi aggiorneremo mano a mano nel caso in cui dovessero uscire nuove informazioni.