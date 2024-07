Quest’anno tra i protagonisti di Temptation Islandi c’è anche Martina De Ioannon, che sta appassionando tutti con il suo percorso. Non tutti però sanno che suo padre è un volto molto noto a Roma.

Chi è il padre di Martina di Temptation Island

Mancano ormai solo due puntate alla fine di questa edizione di Temptation Island e il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà. Mercoledì 24 e giovedì 25 su Canale 5 scopriremo dunque come terminerà il viaggio nei sentimenti delle coppie ancora in gara e di certo non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Come ben sappiamo, quest’anno tra i protagonisti del reality show targato Maria De Filippi ci sono anche Martina De Ioannon e Raul Dumitras, che con il loro percorso hanno appassionato i telespettatori.

Come abbiamo visto, la giovane donna fin dai primi giorni di permanenza all’interno del villaggio si è avvicinata al single Carlo, scatenando la reazione furiosa del suo fidanzato. La complicità tra i due è tuttavia cresciuta sempre di più e di certo in molti si chiedono come terminerà il loro viaggio nei sentimenti. In attesa di saperne di più, nelle ultime ore è emerso un retroscena sulla De Iannon che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Non tutti sanno infatti che il padre di Martina è un volto ben noto a Roma. La protagonista di Temptation Island è infatti figlia di un noto ristoratore della Capitale e proprio il suo locale è frequentato da diversi volti noti del mondo dello spettacolo, da calciatori, a cantanti e attori.

Il pubblico intanto attende con ansia le ultime due puntate del reality show per scoprire cosa accadrà tra Martina e Raul. I due lasceranno il programma insieme oppure decideranno di mettere un punto alla loro relazione? Lo scopriremo solo tra qualche giorno.