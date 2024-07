Secondo una segnalazione odierna una delle fidanzate di Temptation Island sarebbe stata beccata a baciarsi con uno dei tentatori a Roma. Cosa è emerso riguardo a questo gossip.

La segnalazione su una fidanzata di Temptation Island

Mentre l’attuale edizione di Temptation Island è in corso e sta riscuotendo risultati eccezionali, c’è un gran parlare dei protagonisti. Non solo per quanto stiamo vedendo nelle varie puntate tra rotture e questioni da risolvere, ma anche per quello che sarebbe il fuori.

Dopo la segnalazione su Alessia e Lino, usciti separati dal programma, nell’ultima puntata di Temptation Island si è tanto parlato anche di Martina e Raul. E proprio su di loro giunge una notizia. I più oltre a sostenere che non stanno più insieme (non ne abbiamo certezza effettiva di questo), pare abbiano visto la ragazza in compagnia di uno dei tentatori. Sembrerebbe che i due fossero intenti a scambiarsi un bacio.

A lanciare lo scoop è stata Deianira Marzano sul proprio profilo Instagram. L’esperta di gossip ha ricevuto una una segnalazione e l’ha condivisa tra le storie. Dunque un pettegolezzo da prendere con le pinze ma fa discutere, dato che secondo questa persona Martina di Temptation Island pare fosse intenta a baciarsi con il tentatore Carlo Marini (per cui si vocifera un futuro a Uomini e Donne). Ma ecco quanto segue:

“Appena vista Martina che si baciava con Carlo in zona Prati a Roma. Niente foto, ero all’interno del salone Solidani e loro avevano la macchina (Audi) parcheggiata lì davanti”.

La storia Instagram di Deianira Marzano sui protagonisti di Temptation Island

Prendiamo questo pettegolezzo per quello che è al momento. Come precisato non ci sono prove fotografiche che possano in qualche modo testimoniare la veridicità della notizia. Quindi attendiamo siano i due a chiarire le loro posizioni dopo Temptation Island.

La coppia sta insieme da 10 mesi ha preso parte alla trasmissione perché la ragazza reputa il fidanzato particolarmente geloso e possessivo. I due durante queste prime settimane hanno visto diversi video e non sono mancate delle reazioni. Lei con il single Carlo ha trovato una certa complicità, ma non solo. Perché anche Raul si è mostrato vicino alla single Siriana. Un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie, Martina quando ha visionato i filmati e notato che i due si scambiavano delle tenerezze. Come concluderà il loro percorso a Temptation Island?