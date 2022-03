L’accaduto a Domenica In con Amanda Lear

Questo pomeriggio nel programma Domenica In Mara Venier ha avuto modo di ripercorrere la vita e la carriera straordinaria di Amanda Lear, presente in studio per una lunga intervista. A un certo punto, durante la chiacchierata, la cantante si è lasciata sfuggire una ‘gaffe’, per poi chiedere immediatamente scusa per l’accaduto, tanto che anche la conduttrice ha deciso di spegnere una possibile polemica che si sarebbe potuta scatenare in seguito.

Amanda Lear parlava dell’attrice che l’ha interpretata in un film e queste sono le sue parole a riguardo…

Amanda Lear seppur non volesse in alcun modo essere offensiva, resasi conto dello scivolone, ci ha tenuto poi a chiedere scusa…

Amanda Lear chiede scusa per lo scivolone.

A intervenire a proposito di quanto accaduto a Domenica In è stata la padrona di casa Mara Venier: “Allora ragazzi, Abbiamo salutato Amanda Lear. Però voglio precisare una cosa. Quando Amanda se n’è uscita con quella frase/battuta molto infelice. Io le ho chiesto subito cosa avesse detto, perché se avessi capito avrei preso subito le distanze. Come le prendo adesso?“, ha spiegato la presentatrice di Domenica In:

“Non è il momento per fare polemiche inutili. Non avevo sentito e non è proprio il momento di fare polemiche. Vi prego, non è il momento. Se n’è uscita, così, in maniera istintiva, lo sapete anche voi com’è fatta Amanda. La base della sua personalità sono le battute di spirito, questa è stata un’uscita infelicissima che io non ho sentito e chiudiamo qua”, ha concluso Mara Venier a Domenica In.

Anche Mara chiede si dissocia dalla battuta infelice di Amanda.



pic.twitter.com/9ta1dAxrNr

Viviamo in un momento storico delicato in cui non è il momento di fare polemiche come ha detto Mara Venier. Amanda Lear è sempre stata frizzante e divertente. Ha detto una parola sbagliata, nel momento sbagliato, con la sua solita ironia e semplicità. Il web stesso, che di solito, è super attento e critico su queste cose, non ha dato granché peso alla notizia, così come chiesto anche dalla presentatrice di Domenica In, perché si è trattata di una gaffe fine a sé stessa, senza alcuna intenzionalità offensiva.

