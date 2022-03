1 Giucas Casella ipnotizza Delia Duran

Nella serata di ieri i vipponi rimasti all’interno della Casa hanno messo su un piccolo spettacolo per loro stessi ma anche per tutti i fedeli telespettatori. Il pubblico da casa, infatti, si è divertito a seguirli nelle loro performance. Una in particolare ha fatto molto ridere il web e il video è diventato virale in poche ore. Al centro Giucas Casella, il quale ha deciso di ipnotizzare Delia Duran. A fargli da assistenti abbiamo visto Barù e Davide Silvestri. Le Principesse, invece, si sono messe comode sul divano.

Nel filmato disponibile anche qui sotto, perciò, possiamo notare Giucas mentre inizia a ipnotizzare la gieffina:

Hai una grande forza di volontà. Devi cedermi la tua volontà, va bene? Non aver paura. Ci siamo? Sei tranquilla? Ascoltami attentamente. Guardami. Io conterò da 1 fino a 3. E al numero tre ti abbandonerai. Ma non perdere l’equilibrio. Adesso toccherò il tuo corpo. E diventerà duro e rigido. Completamente dura e rigida. Perfetto! Il tuo corpo si piega ma non si spezza.

Mentre pronuncia queste parole, con l’aiuto degli assistenti, Giucas adagia Delia Duran sdraiata su due sedie. La testa da una parte e le gambe dall’altra, lasciando uno spazio vuoto sotto la schiena. Ecco, perciò, che le sale sopra la pancia, in piedi, sostenuto da Barù e Davide. Peccato però che le sedie hanno ceduto sotto la pressione del suo corpo e Delia è scivolata via rischiando di finire schiacciata dall’ipnotista, il quale ha tentato di scansarsi velocemente. Nessuno si è fatto male.

