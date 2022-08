La nuova sigla di Domenica In

Con l’arrivo di settembre tornano in tv tutti i programmi più amati dal pubblico e tra pochi giorni a debuttare su Rai 1 sarà anche la nuova edizione di Domenica In. Ancora una volta alla conduzione della fortunata trasmissione della rete pubblica ci sarà Mara Venier, ormai volto iconico dello show. La prima puntata è prevista per domenica 11 settembre, e come sempre tante saranno le emozioni e i colpi di scena. Non mancheranno per l’occasione anche numerosi ospiti, che terranno compagnia ai telespettatori per tutto il pomeriggio. Adesso come se non bastasse è arrivata una gradita e inaspettata sorpresa per tutti i fan del programma.

Con un post sui social Andrea Sannino e Franco Ricciardi hanno annunciato che saranno proprio loro a cantare la nuova sigla di Domenica In! Il brano verrà presentato proprio durante la prima puntata della nuova edizione, e di certo in molti attendono con ansia di scoprire come ci emozioneranno i due artisti. Non è mancato naturalmente anche un ringraziamento alla padrona di casa Mara Venier, che si è mostrata sorridente proprio insieme ai cantanti. Queste le parole di Andrea e Franco in merito:

“Finalmente possiamo dirvelo! La sigla della nuova edizione di Domenica in LA CANTIAMO NOI! Ve la presentiamo alla prima puntata in onda su Rai Uno, Domenica 11 Settembre! GRAZIE A QUESTA DONNA MERAVIGLIOSA. W Mara”.

Non resta dunque che attendere domenica 11 settembre per ascoltare la nuova sigla di Domenica In cantata da Andrea Sannino e Franco Ricciardi e che ci accompagnerà per tutta la stagione. E voi siete pronti per il ritorno della trasmissione? Fatecelo sapere e continuate a seguirci per tante altre news.

