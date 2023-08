NEWS

Andrea Sanna | 17 Agosto 2023

Sta circolando un video in cui Domenico Dolce fa una critica ai giovani e in particolare ai siciliani. Il web si divide

La critica di Domenico Dolce

Domenico Dolce ha acceso una nuova polemica dopo le recenti dichiarazioni che hanno fatto il giro del web. Il fondatore (insieme a Stefano Gabbana) del celebre marchio di moda ha detto la sua sui giovani d’oggi e ha espresso un pensiero sui ragazzi siciliani della sua terra natìa.

Ospite dell’inaugurazione di una mostra presso la sua fondazione P.G 5 cuori a Polizzi Generosa, lo stilista ha voluto rivolgere un pensiero su un tema molto caldo come quello dei giovani. A detta sua troppo “fermi” e intenti a pensare ad altro.

Secondo Domenico Dolce a regnare sarebbe un immobilismo generale e la nuova generazione dovrebbe vergognarsi di “non avere una dignità”. Da qui è scattato il paragone con il passato, quando a quei tempi si lavorava i campi e si facevano umili lavori svegliandosi presto al mattino: “Per qualcuno sono meglio i social? Tutti hanno Facebook. Ma vai a lavorare! Cosa fai tutto il giorno su Facebook”.

Nel suo discorso Domenico Dolce ha invitato le persone a non aspettare che gli aiuti arrivino da qualcun altro. Ci si deve rimboccare le maniche per poter emergere. E da qui l’ennesima stoccata: “Sai cosa aspettano da me? Che io arrivi con una bella borsa piena di buste piene di soldi e faccio volantinaggio. “Ah Domenico non fa niente per voi”. Che caz*o devo fare?”.

Queste parole diventate virali sul web mediante un video, hanno generato una polemica tra gli utenti. Popolo della rete che si è totalmente spaccato in due dopo le sue parole. C’è chi si dice totalmente d’accordo nelle parole di Domenico Dolce e chi, invece non la pensa esattamente così. Diversi giovani di Polizzi si sono sentiti attaccati e hanno replicato per le rime.

Qualcuno sostiene che Domenico Dolce dovrebbe investire sul territorio, portando innovazione e facendosi promotore di tante iniziative, per garantire ai giovani migliori opportunità nella regione e non farli scappare altrove: «Hai sprecato tempo con parole inutili che mortificano solo chi, in Sicilia, sa che il suo futuro oscilla tra la disoccupazione e l’emigrazione?».

Polemica che non tende a placarsi e che potrebbe portare Domenico Dolce a intervenire nuovamente.