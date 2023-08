NEWS

Nicolò Figini | 17 Agosto 2023

Temptation Island

La presunta relazione di Francesca Sorrentino

Di recente Francesca Sorrentino ha risposto ad alcune domande dei fan sui propri spazi social. Per esempi ha rivelato se il video girato con Perla Vatiero in macchina era una frecciatina a Mirko e Greta oppure no: “No, raga. Non era una frecciatina. Personalmente non sono abituata a usare i social per mandar frecciatine a nessuno. Non è il mio”. Successivamente ha anche risposto a uno sconosciuto di nome Manuel, il quale ha dichiarato di volerla conoscere:

“No, non è un buon punto. Però sei simpatico“.

Purtroppo per questa persona, però, il cuore di Francesca Sorrentino sarebbe già occupato dal tentatore Edoardo Corianò. Il ragazzo è nato nel 1996 a Catania e lavora come commesso e buttafuori. Nel momento della presentazione, quando le coppie sono arrivate sull’isola di Temptation Island, ha subito attirato l’attenzione della concorrente.

Successivamente Edoardo si è avvicinato a Vittoria Egidi e tra loro sembra esserci una certa intesa. Nonostante questo, però, a distanza di qualche settimana dalla fine del reality, pare che l’ex tentatore abbia iniziato una relazione con la Sorrentino. Questo viene anche provato dalla foto qui sotto nella quale possiamo vedere i due ragazzi abbracciati e un cuore accanto al nome di Corianò.

Al momento i due diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni chiare. Francesca Sorrentino non ha pubblicato nulla in merito sul suo profilo Instagram, mentre l’ex tentatore ha l’account privato. Vi terremo aggiornati nel caso in cu ne dovessimo sapere di più.

