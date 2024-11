Gli Stati Uniti hanno scelto il loro presidente che è risultato essere Donald Trump. Ha infatti battuto l’avversaria democratica Kamala Harris diventando il 47° Presidente USA. Ma qual è l’opinione del resto del mondo su questo risultato elettorale? I politici italiani hanno subito commentato con idee molto diverse.

Dopo mesi di campagna elettorale, ieri ci sono state le elezioni presidenziali negli Stati Uniti (avvenute durante la notte orario italiano). L’Europa si è quindi svegliata scoprendo il risultato elettorale che ha eletto Donald Trump come 47° Presidente degli Stati Uniti.

Il republicano Trump ha battuto l’avversaria demodratica Kamala Harris e questo risultato è comunque importante anche per il resto del mondo. Anche l’Italia ha commentato i risultati di queste elezioni, primi fra tutti i politici. Vediamo quindi le loro dichiarazioni.

Giorgia Meloni

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sui social. E ha scritto: “A nome mio e del governo italiano, le più sincere congratulazioni al presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni ‘sorelle’, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro presidente”.

Sergio Mattarella

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato una dichiarazione. “Le porgo cordiali auguri di successo nel suo nuovo mandato alla Presidenza degli Stati Uniti d’America. I nostri Paesi sono uniti da inscindibili vincoli di amicizia e collaborazione, cementati dalla condivisione dei valori democratici e dalla comune adesione a un ordine internazionale fondato sulle regole”, ha detto.

E ha aggiunto: “Tali legami, che includono l’imprescindibile dimensione euro-atlantica, sono di vitale importanza, ancor più nell’attuale contesto internazionale segnato da conflitti e focolai di instabilità. Nella ricerca di soluzioni efficaci alle gravi crisi del presente, Roma conferma la sua ferma volontà di lavorare d’intesa con Washington, bilateralmente e in tutti consessi multilaterali, oltre che nella cornice delle relazioni tra gli Stati Uniti e l’Unione europea. A nome della Repubblica italiana le porgo i migliori auguri di benessere per la sua persona e di prosperità per l’amico popolo statunitense”.

Elly Schlein sulla vittoria di Donald Trump

La segretaria del PD Elly Schlein è invece molto preoccupata per questa vittoria di Donald Trump. Ha infatti detto: “È una brutta notizia per l’Europa e una brutta notizia per l’Italia. Non solo perché anche in questi ultimi giorni ha dichiarato di nuovo la sua ostilità verso l’Unione europea, ma anche per quello che ne conseguirà in termini di politiche economiche. Chi oggi lo festeggia per ragioni di bandiera smetterà presto quando gli effetti di una nuova politica protezionistica colpiranno le imprese e in lavoratori in Europa e anche qui nel nostro Paese”.

E ha aggiunto: “Noi continueremo ostinatamente a dare tutto il nostro impegno per costruire un modello diverso, un’idea diversa di società e contribuiremo invece in Europa alla riflessione che oggi serve. Per una vera politica industriale europea, per riuscire a guidare una conversione ecologica visto che oggi si potrà contare meno su altri alleati internazionali in questa importante sfida che è una responsabilità verso le prossime generazioni. E anche dal punto di vista geopolitico oggi l’Europa è a maggior ragione chiamata a puntare sulla propria autonomia strategica. Anche per contribuire a far finire i conflitti che stanno colpendo duramente i più fragili e che preoccupano tutte le persone”.

Matteo Salvini

Anche Matteo Salvini, leader della Lega, è intervenuto sui social per commentare. Ha scritto: “Lotta all’immigrazione clandestina e taglio delle tasse, radici cristiane e ritorno alla pace, libertà di pensiero e no ai processi politici. Anche negli Usa vincono buonsenso, passione e futuro! Buon lavoro, Presidente Donald Trump”.

Poi ai microfoni di RTL 102.5 ha dichiarato: “Quando la realtà sconfigge la fantasia di qualcuno, dopo settimane di trasmissioni e articoli sul fatto che avrebbe vinto la Harris perché Trump era un pericolo fascista…con tutti gli ‘ista’ del mondo. Ben contento di essere uno dei pochissimi in Italia che da tempo non ha mai nascosto la sua preferenza, non per tifoseria, ma per ragionamento di logica ed interesse nazionale italiano. Perché un mondo più equilibrato e pacifico significa poter lavorare più tranquillamente. Se Trump riuscirà a riportare colloqui e dialogo tra Russia e Ucraina, tra Israele, Iran e Palestina potrà ambire al Nobel per la pace”.

Giuseppe Conte

“Auguri di buon lavoro a Donald Trump, 47° Presidente degli Stati Uniti, in virtù di una vittoria netta, estesa anche al voto popolare”, ha dichiarato il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. E ha aggiunto: “Le sfide che attendono gli Stati Uniti sono molteplici e ci riguardano tutti: fermare le guerre in corso, contrastare con la massima fermezza le violazioni del diritto internazionale umanitario, aprirsi a una visione multipolare dei nuovi equilibri geo-politici, puntare a regole eque per il commercio internazionale evitando la spirale protezionistica dei dazi e contro-dazi. L’Italia – se riuscirà a esprimere visione e coraggio – potrà dare un contributo importante in ragione della tradizionale amicizia tra i nostri popoli e della solida alleanza tra i nostri due Paesi. Ma anche per il nostro storico ruolo nell’ambito del Mediterraneo allargato e nella cornice europea”.

Concludiamo con le parole di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva ha detto: “Donald Trump ha vinto in modo netto le elezioni americane e sarà il 47 Presidente degli Stati Uniti. Ci sono tante riflessioni che il mondo politico può e deve fare su questo chiaro responso delle urne ma il primo dovere morale e civile è riconoscere il risultato con le congratulazioni al vincitore e l’onore delle armi alla sconfitta Kamala Harris. Spero che per l’Europa questo sia il momento della sveglia. Buon lavoro al Presidente eletto Trump e grazie al Presidente Biden per il lavoro di questi anni”.