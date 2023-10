Fan Donnalisi organizzano una processione davanti al Duomo di Milano per farli tornare insieme

Gossip

Debora Parigi | 14 Ottobre 2023

I fan dei Donnalisi pregano ancora (letteralmente) che la coppia torni insieme

Sono passati molti mesi dalla fine della relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i cosiddetti Donnalisi, come li hanno chiamati i fan da quando si sono conosciuti la prima volta dentro la Casa del Grande Fratello. E proprio questi fan sperano ancora che i due ex vipponi possano fare pace e tornare insieme.

A tal proposito, come riportano anche altri esperti di gossip, alcuni di questi fan si sono riuniti in piazza del Duomo a Milano per una processione. Ma non solo, hanno recitato anche una preghiera per far tornare insieme i due ex vipponi. Come riporta Biccy.it, questo è il testo della preghiera:

“Santi Donnalisi siete il nostro posto nel mondo.

Per la nostra sanità mentale, tornate insieme.

Adoramus te Edoardo ed Antonella benedici vos, amen.

Gloria ai Donnalisi, ai figli dei Donnalisi e allo spirito dei Donnalisi.

Pregate perché tornino insieme, nei secoli dei secoli amen.

Sei bella che la musica non c’è.

Padre nostro dei Donnalisi, che sia santificato il nome delle Donnalise, amen.

Venga il tuo regno, sia fatta la volontà dei Donnalisi.

Così in cielo e così in terra, amen.

Dacci oggi la nostra gioia quotidiana.

Rimetti a noi le nostre speranze, come anche noi riponiamo la fiducia in voi.

Non abbandonarci ai corni.

Nei secoli dei secoli, amen.

Santi Donnalisi siete il nostro posto nel mondo.

Per la nostra sanità mentale dovete tornare insieme.

Adoramos te Edoardo, benedici vos amen.

Vi preghiamo di tornare insieme.

Santi dei Donnalisi pregate per le nostre speranze.”

Non sono mancate le polemiche sui social, considerando specialmente il ritrovarsi davanti a una chiesa e recitare una preghiera totalmente blasmeso. E ovviamente molti utenti hanno anche trovato tutto quanto davvero inopportuno nei confronti degli stessi Edoardo e Antonella. C’è chi ha fatto notare come i due, specialmente lei, abbiano sofferto in questa storia. Quindi per tante persone questo gesto non è da veri fan.