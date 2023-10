Gossip | Social

L’8 ottobre su Instagram Sophie Codegoni ha annunciato la rottura da Alessandro Basciano. Un momento complicato che l’influencer racconterà meglio oggi a Verissimo. La notizia ha generato un caos generale quando Sophie a Casa Chi ha fatto riferimento a “terze persone” coinvolte in questa vicenda.

Sebbene Alessandro Basciano abbia negato la vicinanza di un’altra donna, non mancano le accuse. Stando ad alcune segnalazioni infatti Alessandro avrebbe tradito Sophie Codegoni con una ragazza di nome Federica. Quest’ultima è fidanzata con Gianluca Costantino, anche lui ex vippone nonché amico di Alessandro da tanti anni.

A spiegare meglio il tutto ci ha pensato proprio Gianluca Costantino, che con una secca smentita, ha respinto i duri rimproveri del web secondo i quali avrebbe coperto Alessandro Basciano:

“Ho cercato di stare in silenzio perché davvero trovo tutto questo folle e ridicolo. Ma dopo l’ennesimo insulto arrivato sono qui per porre fine a sta storia! Sono a dir poco senza parole di fronte a queste ‘persone’” ‘ (se così posso definirle) che si accaniscono contro me e la mia ragazza Federica accusandoci di aver montato una finta relazione per coprire il mio amico Alessandro. Credo che siamo arrivati al limite della pazzia”.

Gianluca Costantino ha spiegato che aveva scelto la via della riservatezza dopo il lutto subito, a seguito della perdita della sua mamma. Sperava di poter riprendere la sua vita con calma e stare lontano da queste dicerie. L’amico di Basciano ha chiesto rispetto: “Arrivare a dire certe cose insultando gratuitamente le persone che non c’entrano nulla è da folli oltre che delinquenti. Riguardatevi leoni da tastiera”.

La storia Instagram di Gianluca Costantino su Alessandro Basciano

A commentare l’accaduto anche l’attuale fidanzata di Gianluca Costantino, che a sua volta ha aggiunto: “Ci tengo a precisare che io e Alessandro Basciano ci conosciamo solo ed esclusivamente perché io e Gianluca Costantino ci frequentiamo. Avrei preferito comunicare sui social la mia relazione in un modo e in un tempo certamente differente. Ma considerato quanto sta accadendo tra Ale e Sophie mi sembrava corretto espormi“.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni interverranno a loro volta?