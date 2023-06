NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Giugno 2023

Il gesto della fan dei Donnalisi

Non sono stati giorni semplici gli ultimi per i Donnalisi. Come sappiamo infatti Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno rivelato di stare vivendo un momento di crisi, e proprio l’ex Vippona sui social ha affermato: “Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. […] Vorrei rendervi partecipe anche di questi momenti brutti, come vi ho reso partecipe di quelli belli. Purtroppo non è un bel periodo per me ed Edoardo. Cerco solo un po’ di comprensione da parte vostra, che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui. Quando sarà il momento entrambi ve ne parleremo e sarò io stessa a spiegarvi tutto”.

Poche ore fa però qualcosa ha riacceso le speranze dei fan. Antonella ed Edoardo infatti sono stati avvistati insieme a Milano, segno dunque che tra i due starebbe tornando il sereno. In attesa di capire cosa sarà accaduto tra gli ex Vipponi, oggi qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Una fan dei Donnalisi infatti ha deciso di tatuarsi non solo una frase del brano di Edoardo Donnamaria, Il Cielo Stanotte, ma anche il QR code della canzone, che rimanda direttamente al pezzo su Spotify. Naturalmente il gesto non è passato inosservato, e il video del tattoo sta già facendo il giro del web.

Già qualche settimana fa un’altra fan si era tatuata una frase della canzone di Edoardo, e sui social non è mancata la reazione dell’ex Vippone. Donnamaria infatti incredulo aveva affermato: “Pensateci sempre 150 volte prima di tatuarvi. Quella che si è tatuata è matta come un cavallo, però fa ridere. Obiettivamente è una cosa che ti lascia di stucco, e da un certo punto di vista fa anche piacere, ma non lo fate”.