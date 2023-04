NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Aprile 2023

La reazione di Edoardo Donnamaria

In queste settimane Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno ufficialmente dato il via alla loro vita insieme, dopo la fine del Grande Fratello Vip 7. Il conduttore e la schermitrice così si stanno mostrando sui social in sintonia e innamorati, segno dunque che tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra loro. Come se non bastasse pochi giorni fa è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Proprio Edoardo, a sorpresa, ha pubblicato una canzone, intitolata Il Cielo Stanotte, che è dedicata alla sua Antonella. Non è tardata ad arrivare naturalmente la reazione della Fiordelisi, che su Instagram ha affermato: “Io non ho parole… ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia… una canzone per me? Ti amo da morire“.

Poco fa nel mentre come se non bastasse è accaduto dell’altro che ha lasciato il web senza parole. Una fan dei Donnalisi si è infatti tatuata una frase della canzone di Edoardo Donnamaria e naturalmente il conduttore non ha potuto fare a meno di condividere il tattoo sul suo profilo. Non è tardata ad arrivare anche la sua reazione, e in merito l’ex Vippone ha affermato:

“Questo non me l’aspettavo. La mia storia non vuole essere un incitamento ovviamente a tatuarsi frasi delle mie canzoni, né il mio nome o altre cose, anzi, pensateci sempre 150 volte prima di tatuarvi. Quella che si è tatuata è matta come un cavallo, però fa ridere. Obiettivamente è una cosa che ti lascia di stucco, e da un certo punto di vista fa anche piacere, ma non lo fate”.

Il gesto della fan di Edoardo Donnamaria non è naturalmente passato inosservato e l’immagine del tatuaggio ha ben presto fatto il giro del web. Il conduttore nel mentre prosegue la sua storia con Antonella Fiordelisi e sembrerebbe che finalmente la coppia abbia trovato una serenità e una stabilità. A loro dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.