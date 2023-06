NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Giugno 2023

Amici 22

I tre ex allievi di Amici 22 arrivano a Battiti Live

Grandi notizie per tutti i fan di Amici 22: tre ex allievi infatti faranno parte del cast di ballerini della nuova edizione di Battiti Live. La kermesse musicale, anche stavolta condotta da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio, arriverà su Italia 1 a partire da martedì 4 luglio, per un totale di sei appuntamenti. Cinque invece le tappe previste: il festival si terrà infatti il 21, 24 e 25 giugno a Bari, e il 7 e 9 luglio a Gallipoli. Anche quest’anno nel corpo di ballo troviamo diversi volti provenienti dal talent show di Maria De Filippi. A essere riconfermati sono stati sia Martina Miliddi che Tommaso Stanzani. Ma non è finita qui.

Ad arrivare nel cast di ballerini di Battiti Live saranno anche tre protagonisti dell’ultima edizione del programma. Di chi parliamo? Di Megan Ria, Maddalena Svevi e Gianmarco Petrelli. Ma non solo. Ospite del corpo di ballo infatti sarà anche il vincitore in carica Mattia Zenzola, che si esibirà sul palco per la gioia di tutti i fan.

Grande opportunità dunque questa per gli ex allievi di Amici 22. Ma chi salirà sul palco della kermesse? Proprio poco fa è stato annunciato il cast completo, e sono più di 100 gli artisti che ci emozioneranno con la loro musica. Tra essi Aiello, Aka7even, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Clara e Matteo Paolillo. Ma non solo. A salire sul palco saranno anche Marco Mengoni, Elettra Lamborghini, Elodie, Emma, Fedez, Francesca Michielin e Gianmaria.

E ancora a Battiti Live, tra i tanti, arriveranno anche Giorgia, Irama, Lda, Leo Gassmann, Levante, Luigi Strangis, Madame, Mara Sattei, Negramaro, Paola & Chiara, Piccolo G, Tananai e Wax. Appuntamento dunque con la prima puntata della nuova edizione a martedì 4 luglio, su Italia 1.