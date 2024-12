Novella2000.it come spesso succede ha stilato una lista di quelle che sono state alcune delle donne dell’anno in questo intenso 2024! Da Annalisa ad Angelina Mango, giusto per darvi qualche piccolo spoiler. Ma partiamo da lei: Alessandra Amoroso!

Donne dell’anno: Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso

Nella liste delle donne del 2024 abbiamo inserito Alessandra Amoroso.

Per lei quest’anno è stato una vera e propria rinascita e molto speciale per tanti aspetti.

Non solo dovuto al tour da tutto esaurito (e ne ha già annunciato uno per il 2025) e da Sanremo.

Anche il post Festival è stato ricco di soddisfazioni tra nuovi brani e risultati eccellenti.