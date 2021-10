1 Il primo trailer di Drag Race Italia

Manca ormai sempre meno al debutto della prima stagione di Drag Race Italia. Come sappiamo il noto programma dedicato all’arte delle drag queen arriva finalmente nel nostro paese, dopo il successo ottenuto in tutto il mondo. Lo show andrà in onda in esclusiva sulla piattaforma streaming Discovery+ e solo successivamente verrà trasmesso in chiaro, probabilmente su Real Time. Attualmente però c’è ancora molto silenzio su quello che vedremo, nonostante le registrazioni del programma siano già terminate. Quello che sappiamo è che tre saranno i giudici della prima edizione: Priscilla, una delle drag italiane più amate e seguite, Chiara Francini e Tommaso Zorzi.

I tre senza dubbio ce ne faranno vedere di belle, e certamente non mancheranno grandi emozioni e colpi di scena. Nel mentre qualche giorno fa sono arrivati i primi rumor in merito ai possibili concorrenti. Tuttavia al momento nessuna conferma è giunta dai canali ufficiali dello show.

Poco fa però sui social è stato pubblicato il primo trailer di Drag Race Italia, con immagini esclusive di Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi. I tre, nei pochi secondi della clip, ci raccontano in breve cosa dobbiamo aspettarci dalla prima edizione del programma. Tuttavia il video non ci svela ancora quando andrà in onda lo show, che è già attesissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drag Race Italia (@dragraceitalia.official)

In attesa di scoprire quando arriverà la prima edizione del programma, andiamo a leggere le parole di Priscilla e di Tommaso Zorzi in merito a questo show.