NEWS

Nicolò Figini | 18 Agosto 2023

La svista di Sophie Codegoni

Qualche tempo fa abbiamo raccontato di una disavventura che ha coinvolto Sophie Codegoni e l’amico Amedeo Venza. All’appello non era presente in quel momento il fidanzato Alessandro Basciano. I due si sono ritrovati nel bel mezzo del nulla con la macchina in panne:

“Sono dispersa nel nulla e di qui non passa nessuno. Non possiamo nemmeno chiedere aiuto al taxi. Siamo rimasti bloccati nella Smart. Dovevamo andare a cena, ma questa cena non s’ha da fare. Ci siamo vestiti bene e abbiamo fatto una bella foto, speriamo di poter ripartire in qualche modo. Aiutateci“.

Alla fine, dopo aver scoperto che era colpa della chiave della macchina elettrica che si era smagnetizzata, sono riusciti a tornare a casa e a fare una cena alternativa.

In queste ultime ore, tuttavia, Sophie Codegoni è stata protagonista di una gaffe insieme ad Alessandro. I due si stavano dirigendo verso una struttura per far fare delle ecografie alla figlia Celine. Un tragitto di quasi un’ora che però si è rivelato inutile perché l’ex vippona ha confuso il giorno dell’appuntamento:

“Siamo andati a 40 minuti da casa per fare le ecografie a Celine. Arrivati lì mi sono accorta di aver sbagliato giorno. Non cambierò mai. Lui ormai poverino ride. Si è rassegnato con me”.

Il racconto di Sophie Basciagoni

Nella foto qui sopra li vediamo sorridenti mentre tornano verso casa. Una svista che si è trasformata in un racconto divertente da mettere sui propri canali social. Continuate a seguirci per non perdervi molte altre news sulla coppia e molto altro ancora.