Drama alla festa di Novella a Sanremo: Valeria Marini ritrova l’ex insieme alla nuova fiamma Denny Mendez

Scoop

Andrea Sanna | 10 Febbraio 2024

Valeria Marini

Tanti gli ospiti presenti al SanremoSi Award di Novella 2000 anche Valeria Marini, che mentre interveniva sul palco si è ritrovata davanti all’ex Gimmi Cangiano. Il parlamentare era alla festa per accompagnare la nuova fidanzata, l’ex Miss Italia Denny Mendez, il che deve aver ispirato la Marini a togliersi qualche sassolino dalla scarpa… direttamente dal palcoscenico!

Valeria Marini ritrova l’ex alla festa di Novella

Mentre Sanremo impazziva per il caso di John Travolta e sebbene l’interesse del pubblico sia orientato soprattutto a scoprire chi vincerà il Festival, la trasferta sanremese della “Valeria nazionale” ha ugualmente seminato il gossip per le strade della città dei fiori.

Giovedì sera, presso il Teatro Centrale a pochi passi dall’Ariston, il galà SanremoSi Novella 2000 Eau de Milano Award. L’evento, incentrato su tanti momenti di spettacolo, ospiti e i loro racconti sulla kermesse sanremese, prevedeva un premio speciale alla memoria di Mike Bongiorno ritirato proprio da Valeria Marini. La showgirl, infatti, ha presentato accanto a Mike e Piero Chiambretti uno dei Sanremo più seguiti di sempre.

Tra gli invitati in sala, però, Valeria si è ritrovata anche l’ex compagno Gimmi Cangiano, e la sua reazione non si è lasciata attendere perché il parlamentare era seduto accanto alla nuova compagna Denny Mendez.

Durante lo scambio di battute tra il conduttore Beppe Convertini e la showgirl, Valeria Marini si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sulla vita privata. Ha spiegato di aver sempre privilegiato la carriera, sacrificando invece la sfera sentimentale.

Per questo – ha aggiunto – si sarebbe il più delle volte accompagnata a uomini che l’avrebbero usata per brillare della sua luce riflessa. Unica eccezione – la showgirl ha voluto ribadirlo com’è già più volte accaduto – è stato Vittorio Cecchi Gori.

È bastato questo – nota Dagospia – per indispettire Gimmi Cangiano che, immediatamente, si sarebbe alzato dalla poltrona per lasciare in tronco il Teatro Centrale raggiungendo la compagna Denny Mendez.

Nessuna delle parti ha sentito il bisogno di commentare l’episodio, almeno al momento. La nostra redazione resta però a loro disposizione, se volessero fare chiarezza.