1 Parla Drusilla Gucci

Indubbiamente la rivelazione assoluta de L’Isola dei Famosi 2021 è stata Drusilla Gucci. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare infatti la modella ha conquistato fin dal primo momento il cuore del web e dei telespettatori. Nonostante il suo percorso in Honduras non sia durato a lungo, la Gucci ha lasciato senza dubbio un segno, e a oggi è uno dei nomi più amati del mondo dello spettacolo. Nelle ultime settimane tuttavia Drusilla ha fatto anche discutere per via della vita sentimentale, finendo al centro del gossip e della cronaca rosa. L’ex isolana infatti ha iniziato una chiacchierata relazione con Francesco Chiofalo, che fin dal primo momento non è passata inosservata.

Alcune ore fa così proprio Drusilla Gucci, ospite della trasmissione Non Succederà Più, ha raccontato com’è nata la sua storia d’amore con Chiofalo, svelando alcuni inediti retroscena. Queste le sue dichiarazioni, riportate gentilmente da Isa&Chia:

“Se ci siamo fidanzati? Sì, è successo. Com’è nata? È nata! Cosa mi piace di lui? Un po’ tutto. Se è stato Francesco a corteggiarmi? Sì, possiamo dire così. Lui è molto dolce, ci siamo conosciuti in Turchia, durante un viaggio di lavoro. Dopodiché è successo quello che succede in molte relazioni… siete molto curiosi! Se sono innamorata? Certo. Se mi trasferirò a Roma per vivere con lui? Chi lo sa le vie del destino dove mi condurranno! Lo scoprirò. Se a mamma piace Francesco? Lei mi appoggia sempre in tutto quello che faccio, abbiamo un bel rapporto, quindi… Ancora non si sono conosciute le famiglie”.

Ma non solo. Nel corso dell’intervista infatti Drusilla Gucci ha anche ripercorso la sua avventura a L’Isola dei Famosi, svelando per di più con quali naufraghi è ancora in contatto. Andiamo a leggere le sue parole in merito.