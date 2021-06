1 Nuovo flirt per Drusilla Gucci?

Una delle naufraghe più amate e discusse de L’Isola dei Famosi 2021 è stata senza dubbio Drusilla Gucci. Come sappiamo la modella con i suoi modi di fare ha conquistato non solo il cuore del pubblico, ma anche quello degli opinionisti e degli altri concorrenti. Nonostante la sua esperienza in Honduras sia stata breve, Drusilla ha avuto modo di farsi conoscere a fondo, e senza dubbio a oggi è uno dei personaggi del momento. In queste ore nel mentre la Gucci è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Pare infatti che l’ex isolana abbia un nuovo flirt, con un volto noto del mondo dello spettacolo: Francesco Chiofalo!

Stando alle ultime indiscrezioni sembrerebbe che i due si stiano frequentando, e naturalmente questa inaspettata conoscenza ha immediatamente fatto discutere il web. Tutto è iniziato quando Deianira Marzano ha notato in una delle storie di Chiofalo un beauty case femminile, che ha destato da subito la sua attenzione. Poco dopo la blogger partenopea è nuovamente intervenuta, affermando di aver scoperto, grazie a una chiamata ricevuta da una persona dell’ambiente, che quel beauty case apparterrebbe proprio a Drusilla Gucci! Ma non solo. Successivamente i diretti interessati si sono mostrati insieme sui social, e lo stesso Francesco Chiofalo, commentando il post della pagina Insta News, ha confermato la frequentazione con la modella. Queste le sue parole, riportate da Isa&Chia:

“Confermo, ci stiamo conoscendo! […]. Confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella”.

Pare dunque tutto ufficiale: Drusilla Gucci sta frequentando Francesco Chiofalo! Ma come proseguirà questa conoscenza? Non resta che attendere per saperne di più. Nel mentre qualche settimana fa l’ex isolana si è scagliata contro il film House of Gucci, che vede protagonista Lady Gaga. Rivediamo le sue dichiarazioni.