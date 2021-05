1 La simpatia di Drusilla Gucci per…

A Il Punto Z ieri, nel corso della quinta puntata, Tommaso Zorzi ha avuto modo di chiacchierare con Drusilla Gucci mediante videochiamata. Con l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha chiacchierato non solo della sua passione per i teschi o del film House Of Gucci, ma anche del reality e della sua sfera privata.

Tommaso curioso ha chiesto a Drusilla come mai durante il suo percorso non abbia mai fatto riferimento alla sua vita lontana dai riflettori: “Non parlo di relazioni perché sono molto riservata e fa parte della sfera intima”, ha detto la Gucci che ha poi parlato del suo uomo ideale sia dal punto di vista fisico che caratteriale. Entrando nello specifico, poi, Tommaso Zorzi ha voluto capire dalla Gucci cosa l’avesse incuriosita di Awed e perché poi la conoscenza tra loro si è interrotta sul nascere. Anche in questo caso l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è stata piuttosto chiara e diretta:

“Io una mini infatuazione per Awed? Diciamo che trovavo la sua dialettica interessante poi però non è è applicato. È un broccolone ed è andato dietro a tutte. Figurati, per carità! Sì, ma il problema che va dietro a tutte. Non fa come il predatore che si focalizza solo su una preda, ma va dietro a tutte. Infatti poi alla fine resta senza mangiare. Ho visto che c’è stato un bacio tra lui e Emanuela, forse ha capito che, appunto, deve concretizzare oltre che restare nella sua teoria e cantare canzoni”

Ha ammesso Drusilla Gucci, per dire ancora: “Da lui non mi sarei aspettata nulla, ma magari che venisse a importunarmi ma non l’ha fatto. Nel senso io amo l’uomo che corteggia e fa il primo passo. Mi ha detto la poesia di Leopardi dettata da Vera che va bene fantastico però. Ho apprezzato perché condivido con Leopardi lo stesso ottimismo per la vita, però insomma non è che dopo di ciò ha fatto altro. Si è limitato a star dietro lo steccato e fine. Come galantuomo voto 0”.

Questo dunque il pensiero di Drusilla Gucci su Awed. Ma non è finita qui, perché l’ex naufraga ha rivelato anche per chi fa il tifo a L’Isola e non solo…