Dua Lipa ci ricasca!

Nell’ultima settimana non si è parlato altro che di Dua Lipa! Come ben sappiamo infatti la pop star è arrivata nel nostro paese per tenere tre concerti, due a Milano e uno a Bologna, che hanno registrato il tutto esaurito. Da anni i fan aspettavano il momento di vedere la cantante, che a causa del Covid è stata costretta a spostare più volte gli show, e l’attesa è stata di certo ben ripagata. Con quasi due ore di live Dua ha lasciato senza parole il suo pubblico, presentando uno spettacolo innovativo, colorato e mozzafiato.

Tuttavia proprio nel corso del secondo concerto che si è svolto al Forum di Assago è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Mentre la cantante si esibiva con la canzone Be the One è inciampata ed è così caduta. Tuttavia l’artista è stata prontamente aiutata da un ballerino e in una manciata di secondi si è rialzata e ha continuato la performance.

In queste ore così il Future Nostalgia Tour è arrivato a Barcellona, dove ancora una volta la cantante ha lasciato a bocca aperta tutto il pubblico presente. Ciò nonostante anche stavolta è accaduto ciò che tutti temevano: Dua Lipa è caduta di nuovo durante il concerto, sempre durante la stessa canzone, nel punto esatto in cui è inciampata a Milano! Anche in questo caso però l’artista si è immediatamente rialzata, proseguendo lo show con un sorriso, tuttavia l’accaduto non è passato inosservato.

Dua Lipa fell on stage during her show in Barcelona tonight. (via pere_fortuno)



“Give it up for my backup singers” #FutureNostalgiaTour pic.twitter.com/EnTxbzSig5 — Dua Lipa News² (@dIipanews) June 1, 2022

Il video della caduta di Dua infatti ha naturalmente fatto il giro del web e in molti hanno fatto delle simpatiche battute su quanto capitato. Che sia dunque giunto il momento per la cantante di modificare la coreografia di Be the One per evitare altri incidenti?

