DUEMILA MINUTI canzone Mara Sattei: testo e significato

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Scopriamo il significato del testo della canzone Duemila minuti portata da Mara Sattei al Festival di Sanremo 2023.

Il testo della canzone Duemila minuti di Mara Sattei

Mara Sattei sale sul palco dell’Ariston con la sua canzone “Duemila minuti” dal 7 all’11 febbraio 2023. Qui di seguito possiamo leggere un brevissimo pezzo del testo, scritto da Damiano David di Maneskin e thasup, come riportato anche da TV Sorrisi e Canzoni:

…E dimmi se c’è stato amore tra quelle parole

E poi dammi duemila minuti anzi duemila ore

Tu che senza volerlo mi hai insegnato a respirare

Poi sei scappato ed hai rubato tutta la mia voce

Tutta la mia voce…

Oltre alla canzone “Duemila minuti“, che diventa il suo nuovo singolo, non abbiamo notizie in merito a un album di Mara Sattei. Non è stata fornita alcuna data di uscita sui suoi profili social. Di conseguenza non sappiamo come deciderà di muoversi in questo senso.

Tra gli autori figurano D. David – E. Brun – D. Mattei – D. David. Probabilmente lo scopriremo avanti con il tempo. Dopo il testo, andiamo, adesso, a scoprire qualche cosa in più in merito al significato della canzone “Duemila minuti” di Mara Sattei…

Il significato della canzone Duemila minuti a Sanremo 2023

Mara Sattei, quindi, fa ascoltare al Festival di Sanremo 2023 la canzone “Duemila minuti“. Nel video, disponibile anche su RaiPlay, di presentazione ne ha anche rivelato il significato. Queste le sue esatte parole:

“La mia canzone parla di un amore che però scoprirete sul palco. Non voglio aggiungere troppi dettagli. Però è un brano d’amore“.

Mara Sattei, purtroppo, non ha rilasciato molte informazioni sul significato della sua canzone “Duemila minuti“. Ha voluto mantenere il segreto. Non ci resta che attendere.

Nel frattempo scopriamo tutti i Big in gara…

I Big e i brani di Sanremo 2023

La lista completa dei Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023, tra cui anche Mara Sattei con la canzone “Duemila minuti“:

Ultimo – Alba

– Alba Tananai – Tango

– Tango Madame – Il bene nel male

– Il bene nel male Giorgia – Parole dette male

– Parole dette male Mr. Rain – Supereroi

– Supereroi Elodie – Due

– Due Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

– Quando ti manca il fiato Marco Mengoni – Due vite

– Due vite Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

– Sali (Canto dell’anima) Lazza – Cenere

– Cenere Mara Sattei – Duemilaminuti

– Duemilaminuti Modà – Lasciami

– Lasciami Paola e Chiara – Furore

– Furore Colapesce Dimartino – Splash

– Splash Leo Gassman – Terzo cuore

– Terzo cuore Articolo 31 – Un bel viaggio

– Un bel viaggio Ariete – Mare di guai

– Mare di guai Cugini di Campagna – Lettera 22

– Lettera 22 Levante – Vivo

– Vivo Coma Cose – L’addio

– L’addio LDA – Se poi domani

– Se poi domani Rosa Chemical – Made in Italy

– Made in Italy Shari – Egoista

– Egoista Gianmaria – Mostro

– Mostro Colla Zio – Non mi va

– Non mi va Sethu – Cause perse

– Cause perse Will – Stupido

– Stupido Olly – Polvere

Per tutte e cinque le serate sarà presente Gianni Morandi. Il cantante sarà il braccio destro di Amadeus. Quest’ultimo a sua volta sarà affiancato, a rotazione, da alcune co-conduttrici. Stiamo parlando di Chiara Ferragni, Chiara Francini, Paola Enogu e Francesca Fagnani.