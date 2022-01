Chi è Mara Sattei? Età, vita privata e Instagram

Ecco tutto quello che sappiamo su Mara Sattei, ex allieva di Amici. Età, altezza, vita privata, album e Instagram.

Chi è Mara Sattei

Nome d’arte: Mara Sattei

Vero nome: Sara Mattei

Data di nascita: 28 aprile 1995

Luogo di Nascita: Roma

Età: 26 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @mara.sattei

Mara Sattei età, altezza e biografia

Chi è, quanti anni ha e come si chiama Mara Sattei, ex allieva della scuola di Amici? La cantante nasce il 28 aprile 1996. Per tale ragione oggi ha 26 anni. Se vi steste chiedendo dove è nata, la risposta è Roma. Il vero nome, inoltre. è Sara Mattei.

Vi siete mai chiesti come si chiama la sorella di DA (o Tha) Supreme? Della sua famiglia sappiamo che ha un fratello, ovvero Davide, conosciuto al grande pubblico con il nome d’arte DA (o Tha) Supreme. Spesso, infatti, collaborano insieme nei loro progetti.

Della sua infanzia sappiamo qualcosa in più grazie a un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni in vista del primo album. A 5 anni è nata la sua passione per la musica:

A cinque anni mettevo in piedi concerti improvvisati davanti a tutti i miei parenti! Il mio primissimo regalo è stato un microfono giocattolo, la musica ha sempre fatto parte di me. Poi la mia famiglia ha reso tutto più facile, mi sentivo compresa e ascoltata.

Prima di fare la cantante ha lavorato come babysitter a Londra. Sulla nascita del suo nome d’arte, a Vanity Fair, rivela:

“Mara Sattei nasce da un gioco di parole fatto su Facebook anni fa perché volevo creare un profilo privato, dove aggiungere solo gli amici stretti. Alcuni di loro hanno iniziato a chiamarmi Mara per scherzo.

Quando è arrivato il momento di fare qualcosa con mio fratello e iniziare il nostro progetto ho scelto Mara invece di Sara. È un nome che mi piace, classico e antico. Mi ci ritrovo“.

Prima di scoprire altri dettagli sulla carriera di Mara Sattei apriamo una parentesi sulla vita privata…

Vita privata: Mara Sattei ha un fidanzato?

Cosa sappiamo della vita privata di Mara Sattei? Sui genitori non abbiamo informazioni, ma sappiamo che il fratello è Davide Mattei, in arte Tha Supreme.

Ciò che potrebbe interessare a molti, a questo punto, è sapere se ha un fidanzato oppure no. Al momento non è dato saperlo. Nemmeno sul suo profilo Instagram riusciamo a estrapolare questa informazioni.

Dobbiamo, quindi, pensare che Mara Sattei è single. In passato le è stato associato un flirt con Marracash, mai confermato. Vedremo se riusciremo a scoprire qualcosa in più in futuro. Passiamo ora ai suoi social…

Dove seguire Mara Sattei: Instagram e social

Dove possiamo seguire Mara Sattei sul social? La cantante sembrerebbe avere un profilo su quasi tutte le più importanti piattaforme del momento. La troviamo, infatti, su Twitter, costantemente aggiornato.

Non la vediamo su Facebook. Qui è presente soltanto una pagina creata dai fan. L’ultimo post, però, risale al 2017. Troviamo, in seguito, Instagram dove ha più di 333mila follower.

Principalmente vediamo mentre si scatta dei selfie, durante le esibizioni o in scatti più professionali. Non traspare nulla della sua vita privata. E se volessimo ascoltare le sue canzoni? Possiamo andare sul suo canale YouTube.

Passiamo, ora, alla sua carriera nel dettaglio…

Carriera

Che genere fa Mara Sattei? Le sue canzoni sono prevalentemente Pop. Poc’anzi abbiamo detto che la sua passione nasce già da bambina. A 15 anni ha aperto il suo canale YouTube dove si esibiva in brani di Drake: “Sperimentavo molto: hip hop, urban e ascoltavo tanto rap“.

Crescendo firma un contratto con la sua attuale etichetta, ovvero la Columbia Records. Nel 2014 prende parte al talent di Maria De Filippi, cioè Amici. Il 2020 la vede, invece, salire sul palco di X Factor con il brano Altalene.

Nel 2021 esce il suo primo album intitolato Universo. Quattordici, in totale, le tracce presenti al suo interno e tanti duetti inediti. Evidenziamo, per esempio, quello con Carl Brave in “Tetris“, con Tedue in “Blu intenso“, con Giorgia in “Parentesi“, con Gazzelle in “Occhi stelle” e con Tha Supreme in “0 rischi nel love“.

Mara Sattei, inoltre, farebbe anche parte degli esclusi di Sanremo 2022. Visto il debutto del disco, ad ogni modo, non ci resta che aspettare un suo concerto dove canterà i suoi nuovi brani. Andiamo, nel mentre, a rivedere la sua storia ad Amici…

Amici 13

In anno è stata ad Amici Mara Sattei? Molti magari se la ricorderanno quando nel 2014 ha tentato la scalata al successo con il talent. L’edizione in questione l’ha vinta Deborah Iurato, ma la cantante ce l’ha fatta ad arrivare al Serale.

Quell’anno i ragazzi erano divisi in team e il suo era la “Squadra Blu“, capitanata da Miguel Bosé. Durante la seconda puntata, però, il suo sogno si è interrotto. Non per una squalifica, ma perché è stata eliminata da Amici 13.

Nel 2021 torna ad Amici per presentare Universo, il suo album di debutto…

Album e canzoni

Come detto in precedenza, Mara Sattei nel 2021 pubblica il suo nuovo album. In diverse canzoni duetta con artisti noti al grande pubblico. Qui di seguito la tracklist completa:

01 Universo (Intro)

02 Blu Intenso ft. Tedua

03 Cicatrici

04 Tetris ft.Carl Brave

05 Ciò che non dici

06 Tamigi

07 Parentesi ft. Giorgia

08 Shot

09 Antartide

10 0 rischi nel love ft. tha Supreme

11 Sabbie Mobili

12 Occhi Stelle ft. Gazzelle

13 Scusa

14 Perle

Non ci rimane che attendere un concerto di Mara Sattei per sentire questi brani live.

