Tra Tony Effe e Giulia De Lellis è davvero finita? Stando a quanto emerso nelle scorse ore i due si sarebbero lasciati. Ora a fare chiarezza su tutto potrebbe essere una foto emersa sui social, che potrebbe mettere fine ai pettegolezzi.

Una foto fa chiarezza su Tony Effe e Giulia De Lellis

In queste ultime ore si parla con grande insistenza della vita privata di Tony Effe e Giulia De Lellis. Dopo tanti rumor i due sono ufficialmente usciti allo scoperto e confermato la loro relazione con una foto sui social, anche se in pubblico non ne hanno mai parlato apertamente. Nonostante ciò non sono mancati rumor su una presunta crisi per i neo fidanzati, sempre smentiti però da alcune immagini o commenti sul web.

Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato poi di una segnalazione, che informa come tra Giulia De Lellis e Tony Effe sarebbe finita. Al contempo però pare che sebbene i due abbiano preso strade differenti, sarebbero comunque in buoni rapporti. La fine della storia, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe dovuta a obiettivi diversi nella loro vita. Senza rancore però sono in buonissimi rapporti.

A scacciare via i pettegolezzi su una possibile rottura ci ha pensato ancora una volta Tony Effe. Per quanto il cantante non abbia aggiunto nulla a riguardo, nel carosello di foto postate c’è anche Giulia De Lellis. Come mostrato dallo scatto lei sembra quasi stia sistemando il trucco del rapper prima di entrare in scena e salire sul palco per l’esibizione dei Tim Music Awards. Durante la manifestazione musicale peraltro il cantante ha fatto il pieno di premi.

Il post Instagram di Tony Effe

Al suo fianco, come fanno notare alcuni tra i commenti, non manca mai Giulia De Lellis. Dunque questo potrebbe dare ancora speranza e lasciar pensare che, forse, tra l’influencer e Tony Effe non sarebbe di certo finita.